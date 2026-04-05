Трамп обратился к Ирану с нецензурным призывом

Президент США Дональд Трамп в резкой форме призвал Иран открыть Ормузский пролив, завершив обращение неожиданной фразой «Слава Аллаху», сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Во вторник в Иране будет и "День электростанций", и "День мостов" — все в одном флаконе. Ничего подобного вы еще не видели!!! Откройте *** (чертов. — Прим. ред.) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!" — написал он в Truth Social.
Обращение президента США завершилось неожиданной фразой «Слава Аллаху», что вызвало широкий резонанс в СМИ и социальных сетях.
Блокировка Ормузского пролива, через который идет большая часть поставок нефти и СПГ из арабских государств, привела к росту цен на топливо по всему миру. Сейчас проход разрешен только странам, дружественным Ирану, включая Россию, Китай, Индию, Ирак и Пакистан.
Попытки США и их союзников разблокировать пролив сталкиваются с трудностями. Трамп призывал некоторые европейские и азиатские государства направить свои корабли в регион, но многие страны отказались от участия в операции.
Иран предложил создать «Ормузский пакт» — соглашение, которое определяет правила использования пролива для арабских и азиатских стран. Это предложение стало ответом на давление со стороны США и рекомендации Трампа покупать энергоносители у американских компаний.
Согласно данным Wall Street Journal, в Белом доме считают, что любые попытки силового разблокирования пролива могут лишь затянуть боевые действия в регионе.
Ситуация в Ормузском проливе отражается на глобальных рынках нефти и газа. Эксперты предупреждают о возможном росте цен на энергоносители в ближайшие месяцы, если конфликт не будет урегулирован дипломатическим путем.
