Трамп обратился к Ирану с нецензурным призывом

Президент США Дональд Трамп в резкой форме призвал Иран открыть Ормузский пролив, завершив обращение неожиданной фразой «Слава Аллаху», сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Во вторник в Иране будет и "День электростанций", и "День мостов" — все в одном флаконе. Ничего подобного вы еще не видели!!! Откройте *** (чертов. — Прим. ред.) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!" — написал он в Truth Social.

Обращение президента США завершилось неожиданной фразой «Слава Аллаху», что вызвало широкий резонанс в СМИ и социальных сетях.

Ормузский пролив и глобальный кризис поставок

Блокировка Ормузского пролива, через который идет большая часть поставок нефти и СПГ из арабских государств, привела к росту цен на топливо по всему миру. Сейчас проход разрешен только странам, дружественным Ирану, включая Россию, Китай, Индию, Ирак и Пакистан.

Попытки США и их союзников разблокировать пролив сталкиваются с трудностями. Трамп призывал некоторые европейские и азиатские государства направить свои корабли в регион, но многие страны отказались от участия в операции.

Дипломатические инициативы Тегерана

Иран предложил создать «Ормузский пакт» — соглашение, которое определяет правила использования пролива для арабских и азиатских стран. Это предложение стало ответом на давление со стороны США и рекомендации Трампа покупать энергоносители у американских компаний.

Согласно данным Wall Street Journal, в Белом доме считают, что любые попытки силового разблокирования пролива могут лишь затянуть боевые действия в регионе.

Последствия для мировой экономики

Ситуация в Ормузском проливе отражается на глобальных рынках нефти и газа. Эксперты предупреждают о возможном росте цен на энергоносители в ближайшие месяцы, если конфликт не будет урегулирован дипломатическим путем.