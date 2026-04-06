18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.46
543.1
5.86
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
05.04.2026, 19:36

Создан датчик для выявления пневмонии по запаху изо рта человека

Новости Мира 0 345

Инженеры Массачусетского технологического института создали прототип устройства, которое может обнаруживать пневмонию и другие заболевания легких по выдыхаемому воздуху, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos


Как работает PlasmoSniff

Устройство под названием PlasmoSniff анализирует биомаркеры, появляющиеся в дыхании человека при воспалительных процессах в легких. Перед тестом пациент вдыхает специальные наночастицы, которые взаимодействуют с белками-протеазами в легких. В результате к частицам прикрепляются химические метки — сигналы болезни.

Когда человек выдыхает, эти молекулы попадают в воздух, и датчик фиксирует их за считанные минуты. По словам инженера-механика Адитьи Гарга, технология позволяет проводить диагностику прямо на месте оказания медицинской помощи.

Технологические особенности сенсора

Главная сложность заключается в очень низкой концентрации биомаркеров. Для их улавливания ученые применили плазмонику — метод усиления световых сигналов на металлической поверхности. В сенсоре используются золотые наночастицы и тонкая золотая пленка, которые усиливают колебания молекул.

Эти колебания регистрируются с помощью рамановской спектроскопии, что позволяет точно идентифицировать химические вещества, связанные с болезнями легких.

Этапы тестирования и планы на будущее

На данный момент устройство находится на стадии прототипа. Его проверяли только на мышах, и сенсор настроен на один биомаркер. Для использования у людей потребуется дополнительная настройка и создание маски-насадки, через которую пациент сможет выдыхать воздух несколько минут.

В будущем процедура может стать очень простой: пациент вдохнет наночастицы через ингалятор, а примерно через десять минут датчик покажет наличие признаков заболевания.

Перспективы и возможные применения

По мнению разработчиков, PlasmoSniff может стать быстрым и безопасным способом диагностики болезней легких без рентгена или лабораторных анализов.

Кроме медицины, сенсоры могут применяться для:

  • обнаружения загрязняющих веществ в воздухе;
  • мониторинга промышленных химикатов;
  • экологического контроля в помещениях и на производстве.
0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь