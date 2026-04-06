06.04.2026, 07:10

Всего одно действие утром: врачи назвали бесплатный способ продлить жизнь

Новости Мира 0 511

Специалисты объяснили, почему даже простая улыбка после пробуждения может снизить стресс, улучшить настроение и повысить продуктивность, сообщает Lada.kz. 

Фото: Pinterest
Специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе рассказали, почему начало дня с улыбки может стать полезной привычкой и положительно сказаться не только на эмоциональном состоянии, но и на качестве жизни в целом.

Как сообщает UfaTime.ru, врачи считают, что позитивный настрой в первые минуты после пробуждения способен задать тон всему дню. По словам специалистов, такая, на первый взгляд, незначительная деталь, как улыбка утром, может помочь человеку легче справляться с тревожностью, стрессом и ежедневной нагрузкой.

Почему важно начинать утро в хорошем настроении

Медики отмечают, что эмоциональное состояние сразу после сна играет более важную роль, чем может показаться. Если человек просыпается в напряжении, раздражении или с тревожными мыслями, это может сказаться на его поведении, работоспособности и общем самочувствии в течение дня.

Напротив, спокойное и позитивное начало утра помогает организму мягче включиться в дневной ритм. Улыбка и внутренний настрой на хороший день могут снизить уровень эмоционального напряжения и создать ощущение большей устойчивости перед повседневными задачами.

По мнению специалистов, такая привычка особенно полезна в условиях постоянного стресса, быстрого темпа жизни и высокой психологической нагрузки.

Как улыбка после пробуждения влияет на психоэмоциональное состояние

Эксперты подчеркивают, что позитивное мышление с самого утра может снижать уровень тревожности и улучшать общее восприятие дня. Человек, который начинает утро с более доброжелательного отношения к себе и окружающему миру, чаще чувствует себя увереннее и эмоционально стабильнее.

Кроме того, хорошее настроение после пробуждения способствует:

  • снижению уровня стресса;
  • уменьшению тревожности;
  • повышению общей удовлетворенности жизнью;
  • более спокойной реакции на повседневные трудности;
  • улучшению внутреннего эмоционального фона.

Именно поэтому врачи советуют не игнорировать эмоциональную составляющую утреннего пробуждения и уделять внимание не только физической активности или режиму сна, но и психологическому настрою.

Влияние на самооценку и отношения с окружающими

По словам специалистов, привычка просыпаться с улыбкой может со временем отражаться и на самоощущении человека. Более позитивный взгляд на начало дня помогает формировать устойчивое внутреннее состояние, при котором человек становится спокойнее, увереннее и доброжелательнее.

Это, в свою очередь, может положительно влиять на:

  • самооценку;
  • уверенность в себе;
  • общение с близкими и коллегами;
  • способность легче выстраивать отношения с окружающими.

Медики считают, что позитивный эмоциональный фон делает человека более открытым и устойчивым к внешним раздражителям, а значит, помогает легче взаимодействовать с другими людьми.

Польза не только для настроения, но и для здоровья

Специалисты также обращают внимание, что хорошее эмоциональное состояние отражается и на физическом самочувствии. Снижение стресса и тревожности может благоприятно влиять на общее состояние организма, поскольку психоэмоциональное напряжение нередко связано с усталостью, нарушением сна и ощущением постоянной перегруженности.

Таким образом, даже простая утренняя привычка может стать частью более здорового образа жизни и помочь человеку чувствовать себя лучше не только психологически, но и физически.

Как отметили врачи, начать день с хорошего настроения — это важный шаг к улучшению качества жизни, а позитивное мышление помогает снизить уровень стресса и легче справляться с ежедневными нагрузками.

Что важно помнить

Несмотря на общие рекомендации специалистов, материалы новостного характера не заменяют консультацию врача. Если речь идет о психологическом или физическом состоянии, любые решения лучше принимать после консультации со специалистом.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь