Почему люди постоянно проверяют утюг и как справиться с тревожностью

Повторная проверка утюга и дверей — обычная бытовая привычка, но если она становится навязчивой и тревожной, это может сигнализировать о психологической проблеме.
Нейропсихолог Светлана Пуля из «СМ-Клиника» объясняет, что привычка проверять бытовые вещи — нормальный эволюционный механизм безопасности.
«Наш мозг устроен так, чтобы перепроверять потенциальные угрозы», — отмечает эксперт.
Проблема возникает, когда мозг не различает реальные и гипотетические риски: обычная бытовая ситуация воспринимается как серьезная угроза.
При компульсивной проверке нарушается баланс нейромедиаторов в передней поясной коре мозга — глутамата и ГАМК. Это приводит к повышенному возбуждению и генерации тревоги без объективной причины.
Парадокс заключается в том, что:
Таким образом формируется замкнутый круг: проверка → снижение уверенности → новая проверка.
Нормальная проверка:
Тревожная проверка:
Если такие симптомы становятся регулярными и занимают более часа в день, это может указывать на обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР).
По словам эксперта, одной из ключевых причин является страх потери контроля. Даже уверенность в собственной «неконтролируемости» усиливает склонность к постоянным проверкам.
Светлана Пуля рекомендует:
Если навязчивые проверки мешают повседневной жизни, стоит обратиться к специалисту. Эффективным методом считается когнитивно-поведенческая терапия.
Проверка утюга или дверей — нормальная бытовая привычка. Но если человек проверяет снова и снова без облегчения, это сигнал, что мозг застрял в тревожном механизме. Понимание происходящего и работа с тревогой помогут разорвать этот цикл.
