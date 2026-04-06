Почему люди постоянно проверяют утюг и как справиться с тревожностью

Повторная проверка утюга и дверей — обычная бытовая привычка, но если она становится навязчивой и тревожной, это может сигнализировать о психологической проблеме, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Почему мозг заставляет нас перепроверять

Нейропсихолог Светлана Пуля из «СМ-Клиника» объясняет, что привычка проверять бытовые вещи — нормальный эволюционный механизм безопасности.

«Наш мозг устроен так, чтобы перепроверять потенциальные угрозы», — отмечает эксперт.

Проблема возникает, когда мозг не различает реальные и гипотетические риски: обычная бытовая ситуация воспринимается как серьезная угроза.

Как формируется навязчивая тревога

При компульсивной проверке нарушается баланс нейромедиаторов в передней поясной коре мозга — глутамата и ГАМК. Это приводит к повышенному возбуждению и генерации тревоги без объективной причины.

Парадокс заключается в том, что:

Чем больше человек проверяет, тем меньше уверенности он испытывает.

он испытывает. Повторные проверки ухудшают память о действии и снижают доверие к собственным ощущениям.

Таким образом формируется замкнутый круг: проверка → снижение уверенности → новая проверка.

Норма и тревожный сигнал

Нормальная проверка:

Занимает несколько секунд или минут.

Не мешает повседневной жизни.

После проверки тревога снижается.

Тревожная проверка:

Занимает значительное время.

Человек опаздывает, не может остановиться.

Тревога после проверки не снижается или быстро возвращается.

Появляется потребность вовлечь других — просить подтвердить или проверить за себя.

Если такие симптомы становятся регулярными и занимают более часа в день, это может указывать на обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР).

Причины навязчивых проверок

По словам эксперта, одной из ключевых причин является страх потери контроля. Даже уверенность в собственной «неконтролируемости» усиливает склонность к постоянным проверкам.

Как снизить риск и справиться с тревогой

Светлана Пуля рекомендует:

Не увеличивать количество проверок — это только усиливает тревогу.

Выполнять действия осознанно и учиться переносить неопределенность .

. Не искать постоянных подтверждений у других.

Работать с тревогой через отдых, физическую активность и техники расслабления.

Если навязчивые проверки мешают повседневной жизни, стоит обратиться к специалисту. Эффективным методом считается когнитивно-поведенческая терапия.

Итог

Проверка утюга или дверей — нормальная бытовая привычка. Но если человек проверяет снова и снова без облегчения, это сигнал, что мозг застрял в тревожном механизме. Понимание происходящего и работа с тревогой помогут разорвать этот цикл.