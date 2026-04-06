Германия запретила выпускать мужчин из страны без разрешения

В Германии введен запрет на длительный выезд из страны для мужчин 17–45 лет без разрешения бундесвера, сообщает Lada.kz.
Мужчины в возрасте от 17 до 45 лет обязаны получать разрешение на пребывание за пределами Германии сроком более трех месяцев. Нововведение распространяется на любые поездки — учебу, работу или путешествия. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung (BZ).
Разрешение выдается в центре карьеры бундесвера. Ранее такая обязанность действовала лишь в «ситуациях напряженности или обороны», теперь она стала постоянной.
Представитель Министерства обороны ФРГ пояснила, что новое регулирование направлено на создание «надежной и информативной системы учета военнообязанных». Власти должны точно знать, кто и на какой срок может находиться за границей, чтобы быть готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям.
1 января в Германии также вступил в силу закон о новой модели военной службы. Основные положения:
Для этого предусмотрен стартовый оклад €2600 в месяц — на €450 больше, чем ранее.
Основная задача новой модели — увеличить численность Вооруженных сил Германии до 2035 года:
Эксперты отмечают, что эти меры направлены на укрепление обороноспособности страны на фоне растущей нестабильности в Европе.
