Германия запретила выпускать мужчин из страны без разрешения

В Германии введен запрет на длительный выезд из страны для мужчин 17–45 лет без разрешения бундесвера, сообщает Lada.kz.

Немецкие мужчины должны согласовывать выезд за границу

Мужчины в возрасте от 17 до 45 лет обязаны получать разрешение на пребывание за пределами Германии сроком более трех месяцев. Нововведение распространяется на любые поездки — учебу, работу или путешествия. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung (BZ).

Разрешение выдается в центре карьеры бундесвера. Ранее такая обязанность действовала лишь в «ситуациях напряженности или обороны», теперь она стала постоянной.

Цель запрета — учет военнообязанных

Представитель Министерства обороны ФРГ пояснила, что новое регулирование направлено на создание «надежной и информативной системы учета военнообязанных». Власти должны точно знать, кто и на какой срок может находиться за границей, чтобы быть готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям.

Новая модель военной службы

1 января в Германии также вступил в силу закон о новой модели военной службы. Основные положения:

Молодежь обязана проходить медицинское освидетельствование.

Восстанавливается воинский учет.

Закон не вводит обязательной службы, но стимулирует добровольное поступление на военную службу.

Для этого предусмотрен стартовый оклад €2600 в месяц — на €450 больше, чем ранее.

Цели реформы

Основная задача новой модели — увеличить численность Вооруженных сил Германии до 2035 года:

С нынешних 180 тыс. солдат до 260 тыс.

Привлечение 200 тыс. резервистов.

Эксперты отмечают, что эти меры направлены на укрепление обороноспособности страны на фоне растущей нестабильности в Европе.