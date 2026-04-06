Отец Илона Маска заявил, что Эпштейн до сих пор жив

Скандальный финансист Джеффри Эпштейн, по мнению отца Илона Маска, Эррола Маска, до сих пор жив, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Эррол Маск не верит в официальную версию смерти Эпштейна

В интервью РИА Новости Эррол Маск заявил, что у него «нет никаких сомнений» в том, что Эпштейн жив. По его словам, официальная версия произошедшего в камере заключения вызывает слишком много вопросов.

«Он точно жив… В этом нет никаких сомнений», — подчеркнул Маск-старший.

Пропавшие секунды на записи камер и сомнительная охрана

Эррол Маск отметил, что в момент происшествия камеры видеонаблюдения были отключены, а охранники находились в состоянии сна.

По данным Министерства юстиции США, запись с камер тюремной камеры имеет пропажу 62 секунд — с 23:58:58 до 00:00:00. В ведомстве объяснили это техническими особенностями работы видеорегистрации, однако детали остаются спорными.

Обвинения Эпштейна и трагический исход

Джеффри Эпштейн обвинялся в организации визитов десятков несовершеннолетних девушек в свои дома в Нью-Йорке и на частный остров в период с 2002 по 2005 годы. Следствие установило, что самой младшей из девушек было 14 лет.

В августе 2019 года Эпштейна обнаружили в полубессознательном состоянии в тюремной камере; спасти его не удалось.