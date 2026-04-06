«Земля освещена чернотой космоса»: появилось новое фото с корабля «Орион»

НАСА опубликовало впечатляющий снимок Земли с борта корабля «Орион» на пятый день полета миссии Artemis II, сообщает Lada.kz.
Фото, сделанное одним из членов экипажа Artemis II, демонстрирует планету, освещённую чернотой космоса. Как отмечает НАСА, Земля постепенно уменьшается в видимой перспективе по мере приближения корабля к Луне.
Миссия стартовала 1 апреля, став первой пилотируемой экспедицией к Луне за более чем 50 лет. Главная цель Artemis II — подготовка к следующему этапу программы — миссии Artemis III, в рамках которой планируется высадка астронавтов на поверхность спутника.
Первоначально запуск был намечен на март, однако технические неполадки в начале года заставили перенести дату старта. Сейчас корабль «Орион» уже преодолел более половины пути к Луне и экипаж наблюдает обратную сторону спутника.
Полёт сопровождается неожиданными бытовыми проблемами. У экипажа дважды возникали трудности с туалетной системой. Во второй раз из-за предполагаемого обледенения система не смогла сбрасывать жидкие отходы, и астронавтам пришлось использовать складные устройства для их сбора. Кроме того, СМИ сообщают о жалобах на «загадочный запах гари», исходящий от туалетной системы.
