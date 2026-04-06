«Земля освещена чернотой космоса»: появилось новое фото с корабля «Орион»

НАСА опубликовало впечатляющий снимок Земли с борта корабля «Орион» на пятый день полета миссии Artemis II, сообщает Lada.kz.

© NASA

Земля на фоне бескрайнего космоса

Фото, сделанное одним из членов экипажа Artemis II, демонстрирует планету, освещённую чернотой космоса. Как отмечает НАСА, Земля постепенно уменьшается в видимой перспективе по мере приближения корабля к Луне.

Миссия Artemis II: шаг к лунной высадке

Миссия стартовала 1 апреля, став первой пилотируемой экспедицией к Луне за более чем 50 лет. Главная цель Artemis II — подготовка к следующему этапу программы — миссии Artemis III, в рамках которой планируется высадка астронавтов на поверхность спутника.

Первоначально запуск был намечен на март, однако технические неполадки в начале года заставили перенести дату старта. Сейчас корабль «Орион» уже преодолел более половины пути к Луне и экипаж наблюдает обратную сторону спутника.

Необычные трудности на борту

Полёт сопровождается неожиданными бытовыми проблемами. У экипажа дважды возникали трудности с туалетной системой. Во второй раз из-за предполагаемого обледенения система не смогла сбрасывать жидкие отходы, и астронавтам пришлось использовать складные устройства для их сбора. Кроме того, СМИ сообщают о жалобах на «загадочный запах гари», исходящий от туалетной системы.