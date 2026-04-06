18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
466.33
538.47
5.9
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.04.2026, 11:48

Тренер рассказала, сколько можно сжечь калорий, танцуя за готовкой на кухне

Новости Мира 0 433

Простые движения под любимую музыку во время готовки не только поднимают настроение, но и помогают сжечь калории, говорят эксперты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Танцы как мини-кардиотренировка

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина объясняет, что танцы относятся к кардионагрузкам. Они повышают пульс до 120–150 ударов в минуту, вовлекают мышцы ног, рук и корпуса, а при активном подпевании задействуют даже лицо.

«Даже простые движения на кухне — шаги, повороты, приседания и прыжки — способны дать организму умеренную кардионагрузку», — отмечает Бахтурина.

Сколько калорий можно сжечь

Энергозатраты зависят от веса, интенсивности и длительности танца:

  • Легкие движения (10 минут) — 40–60 ккал
  • Умеренный темп — 60–80 ккал
  • Энергичные танцы с прыжками и приседаниями — 80–100 ккал

За одну песню (3–4 минуты) сжигается примерно 20–30 ккал, за три песни подряд — 60–90 ккал. Таким образом, короткие «танцевальные паузы» в течение дня вносят ощутимый вклад в общую физическую активность.

Танцы не заменят обед, но помогут поддерживать баланс

Сравнение с калорийностью пищи показывает, что полностью «сжечь» обед только танцами сложно:

  • Суп с легким вторым блюдом — 500–600 ккал → потребуется 70–80 минут танцев
  • Паста или рис с мясом — 600 ккал → 80–100 минут
  • Бургер или фастфуд — 700–900 ккал → 100–115 минут

Однако короткие танцы помогают поддерживать энергозатраты и могут стать частью ежедневного баланса между потреблением и расходом калорий.

Советы тренера: как сделать танцы на кухне эффективнее

  • Включайте руки, ноги и корпус — шаги, выпады, приседания
  • Добавляйте прыжки или быстрые шаги для усиления кардиоэффекта
  • Создайте мини-плейлист из 3–4 песен на 10–15 минут непрерывной активности
  • Используйте бытовые моменты: варка кофе, работа духовки, уборка

«Главное — не превращать это в строгую тренировку. Танцы на кухне — возможность двигаться и получать удовольствие», — резюмирует Бахтурина.

Польза танцев на кухне

  • Поддержание общего уровня активности без строгих расписаний
  • Улучшение настроения и снижение стресса
  • Разминка после длительного сидения
  • Снижение тяги к лишним перекусам
  • Легкая поддержка пищеварения.
0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь