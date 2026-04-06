Тренер рассказала, сколько можно сжечь калорий, танцуя за готовкой на кухне

Простые движения под любимую музыку во время готовки не только поднимают настроение, но и помогают сжечь калории, говорят эксперты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Танцы как мини-кардиотренировка

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина объясняет, что танцы относятся к кардионагрузкам. Они повышают пульс до 120–150 ударов в минуту, вовлекают мышцы ног, рук и корпуса, а при активном подпевании задействуют даже лицо.

«Даже простые движения на кухне — шаги, повороты, приседания и прыжки — способны дать организму умеренную кардионагрузку», — отмечает Бахтурина.

Сколько калорий можно сжечь

Энергозатраты зависят от веса, интенсивности и длительности танца:

Легкие движения (10 минут) — 40–60 ккал

Умеренный темп — 60–80 ккал

Энергичные танцы с прыжками и приседаниями — 80–100 ккал

За одну песню (3–4 минуты) сжигается примерно 20–30 ккал, за три песни подряд — 60–90 ккал. Таким образом, короткие «танцевальные паузы» в течение дня вносят ощутимый вклад в общую физическую активность.

Танцы не заменят обед, но помогут поддерживать баланс

Сравнение с калорийностью пищи показывает, что полностью «сжечь» обед только танцами сложно:

Суп с легким вторым блюдом — 500–600 ккал → потребуется 70–80 минут танцев

Паста или рис с мясом — 600 ккал → 80–100 минут

Бургер или фастфуд — 700–900 ккал → 100–115 минут

Однако короткие танцы помогают поддерживать энергозатраты и могут стать частью ежедневного баланса между потреблением и расходом калорий.

Советы тренера: как сделать танцы на кухне эффективнее

Включайте руки, ноги и корпус — шаги, выпады, приседания

Добавляйте прыжки или быстрые шаги для усиления кардиоэффекта

Создайте мини-плейлист из 3–4 песен на 10–15 минут непрерывной активности

Используйте бытовые моменты: варка кофе, работа духовки, уборка

«Главное — не превращать это в строгую тренировку. Танцы на кухне — возможность двигаться и получать удовольствие», — резюмирует Бахтурина.

