Тренер рассказала, сколько можно сжечь калорий, танцуя за готовкой на кухне

Простые движения под любимую музыку во время готовки не только поднимают настроение, но и помогают сжечь калории, говорят эксперты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина объясняет, что танцы относятся к кардионагрузкам. Они повышают пульс до 120–150 ударов в минуту, вовлекают мышцы ног, рук и корпуса, а при активном подпевании задействуют даже лицо.
«Даже простые движения на кухне — шаги, повороты, приседания и прыжки — способны дать организму умеренную кардионагрузку», — отмечает Бахтурина.
Энергозатраты зависят от веса, интенсивности и длительности танца:
За одну песню (3–4 минуты) сжигается примерно 20–30 ккал, за три песни подряд — 60–90 ккал. Таким образом, короткие «танцевальные паузы» в течение дня вносят ощутимый вклад в общую физическую активность.
Сравнение с калорийностью пищи показывает, что полностью «сжечь» обед только танцами сложно:
Однако короткие танцы помогают поддерживать энергозатраты и могут стать частью ежедневного баланса между потреблением и расходом калорий.
«Главное — не превращать это в строгую тренировку. Танцы на кухне — возможность двигаться и получать удовольствие», — резюмирует Бахтурина.
