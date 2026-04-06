КСИР сообщил о гибели главы разведки Ирана Маджида Хадеми

Глава разведки Корпуса стражей исламской революции Ирана Маджид Хадеми погиб в результате атаки США и Израиля, сообщили в КСИР, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Подробности происшествия

Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально подтвердил смерть своего руководителя разведывательной службы Маджида Хадеми. Согласно заявлению, опубликованному агентством Fars, инцидент произошёл утром 6 апреля 2026 года в ходе совместной операции США и Израиля.

Контекст конфликта

По данным иранских источников, гибель Хадеми связана с обострением напряженности между Ираном, США и Израилем. В последние месяцы в регионе участились ракетные и военные инциденты, что приводит к росту международной напряженности.

Реакция официальных лиц

На момент публикации официальных комментариев от США и Израиля по поводу атаки не поступало. Иранские власти подчеркнули, что смерть главы разведки КСИР является серьёзным ударом по их военной структуре, а также заявили о готовности к защите национальных интересов.

Возможные последствия

Эксперты отмечают, что гибель Хадеми может повлиять на оперативную деятельность КСИР и дальнейшее развитие конфликта в регионе. Иранская разведка, по прогнозам аналитиков, может усилить меры безопасности и усилить оборонительные операции.