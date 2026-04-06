Суд приговорил экс-губернатора Курской области к 14 годам колонии

Ленинский суд Курска вынес приговор бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову за взятки, назначив 14 лет строгого режима и крупный штраф, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.
Суд постановил:
Также под арест попала недвижимость Смирнова и его супруги: два земельных участка, два здания на улице Тускарной, помещение на улице Дружининской в Курске и автомобиль Mercedes.
2 апреля Смирнов признал свою вину по делу о взятках при строительстве фортификационных сооружений в регионе.
По его словам, систему «откатов» предложил его предшественник Роман Старовойт:
Согласно материалам суда, это были проценты с компаний за заключение контрактов на строительство.
Прокурор требовал для Смирнова 15 лет колонии и штраф 500 млн рублей, а также конфискацию 20,95 млн рублей.
Защита бывшего губернатора настаивала на условном сроке, однако суд отклонил это ходатайство.
Случай стал резонансным для региона, так как затронул высшее руководство области и выявил коррупционные схемы при госзакупках.
