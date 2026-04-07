В сети восхитились внешностью дочери Павла Деревянко

Фото: pablo_derevyanko/Instagram

В галерее с папой

Павел Деревянко, известный по роли в сериале «Беспринципные», недавно появился на публике вместе со старшей дочерью Варварой. Артист поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что 15-летняя девушка решила приобщить его к миру изобразительного искусства и пригласила в Новую Третьяковку.

«Старшая моя Варвара отвела отца в Новую Третьяковку. Говорит: «Папа, тебе нужно», — поделился актер впечатлениями от диалога с дочерью.

Реакция сети

Подписчики Деревянко не остались равнодушными. В комментариях к посту посыпались восторженные отзывы: «Невероятная», «Какая она красивая», «Её нужно в кино», «Куколка», «Похожа на вас», «Какая естественная красота». Пользователи отметили как внешнее сходство с актером, так и необыкновенную естественность девушки.

Семейные корни и личная жизнь

У Павла двое детей от экс-возлюбленной Дарьи Мясищевой: Варвара и 11-летняя Александра. Их отношения с Мясищевой переживали периоды расставаний и примирений, но в ноябре 2020 года пара официально объявила о расставании. Несмотря на это, актер подчеркнул, что они всегда останутся семьей.

В 2024 году Деревянко открыл новый этап своей личной жизни — роман с дизайнером Зоей Фуць. В мае 2025 года он сделал ей предложение на поле стадиона «Динамо», заявив, что отказывается от свободных отношений и полигамии. Пара официально оформила отношения в августе того же года. У Фуць есть двое сыновей от предыдущего брака, с которыми актер быстро наладил контакт, отметив, что с детьми удалось подружиться без проблем.

Взгляд в будущее

Появление Варвары на публике и в Instagram демонстрирует не только её красоту, но и интерес к искусству, который разделяет с отцом. Подписчики с нетерпением ждут новых совместных выходов Деревянко с дочерьми и следят за развитием их творческих и семейных историй.