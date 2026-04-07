Сколько пасхальных яиц можно есть за один раз

Врач-эндокринолог Анна Одерий объяснила, сколько пасхальных яиц можно безопасно съесть за один прием пищи, чтобы не перегрузить организм, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Pinterest

Пасхальные яйца: норма или ограничение?

Пасха традиционно сопровождается пасхальными яйцами, крашенками и сладостями. Потребление яиц в эти дни значительно увеличивается, и многие задумываются, стоит ли ограничивать себя.

По словам эндокринолога Анны Одерий из «СМ-Клиника», строгой нормы для здоровых людей нет. Современные исследования показывают, что яйца могут быть частью ежедневного рациона без опасений за уровень холестерина. Ранее считалось, что яйца нужно ограничивать, но это мнение пересмотрено: пищевой холестерин редко существенно влияет на уровень холестерина в крови у здоровых людей.

Почему избыток яиц может быть опасен

Отсутствие строгих ограничений не означает, что можно есть яйца в любых количествах. Основная проблема — сочетание яиц с другими праздничными блюдами: куличами, мясными закусками, соусами. Это резко повышает калорийность и нагрузку на пищеварение.

Риски для желудка и кишечника включают:

тяжесть и вздутие;

дискомфорт после еды;

перегрузку пищеварительной системы после длительных постов или ограничений в питании.

Сколько яиц безопасно съесть за один раз

Эксперт советует ориентироваться на собственные ощущения и разумные пределы:

1–3 яйца за один прием пищи считаются безопасной нормой для большинства людей;

считаются безопасной нормой для большинства людей; 5–7 яиц и более за короткий период могут вызвать неприятные ощущения;

за короткий период могут вызвать неприятные ощущения; лучше распределять яйца в течение дня или нескольких дней, сочетая их с овощами и другими легкими продуктами.

Особая осторожность для некоторых групп

Людям с заболеваниями почек, печени или нарушениями липидного обмена необходимо особенно аккуратно подходить к потреблению яиц. В этих случаях рацион подбирается индивидуально.

Главные советы от врача

Не съедать все яйца сразу, распределять приемы пищи;

Сочетать яйца с овощами для снижения нагрузки на ЖКТ;

Есть медленно и ориентироваться на чувство насыщения;

Следить за общим рационом, а не только за количеством яиц.

По словам Одерий, ключ к безопасному питанию — умеренность и внимание к сигналам организма.