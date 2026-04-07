18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.37
531.87
5.82
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.04.2026, 07:29

Сколько пасхальных яиц можно есть за один раз

Новости Мира 0 438

Врач-эндокринолог Анна Одерий объяснила, сколько пасхальных яиц можно безопасно съесть за один прием пищи, чтобы не перегрузить организм, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Пасхальные яйца: норма или ограничение?

Пасха традиционно сопровождается пасхальными яйцами, крашенками и сладостями. Потребление яиц в эти дни значительно увеличивается, и многие задумываются, стоит ли ограничивать себя.

По словам эндокринолога Анны Одерий из «СМ-Клиника», строгой нормы для здоровых людей нет. Современные исследования показывают, что яйца могут быть частью ежедневного рациона без опасений за уровень холестерина. Ранее считалось, что яйца нужно ограничивать, но это мнение пересмотрено: пищевой холестерин редко существенно влияет на уровень холестерина в крови у здоровых людей.

Почему избыток яиц может быть опасен

Отсутствие строгих ограничений не означает, что можно есть яйца в любых количествах. Основная проблема — сочетание яиц с другими праздничными блюдами: куличами, мясными закусками, соусами. Это резко повышает калорийность и нагрузку на пищеварение.

Риски для желудка и кишечника включают:

  • тяжесть и вздутие;
  • дискомфорт после еды;
  • перегрузку пищеварительной системы после длительных постов или ограничений в питании.

Сколько яиц безопасно съесть за один раз

Эксперт советует ориентироваться на собственные ощущения и разумные пределы:

  • 1–3 яйца за один прием пищи считаются безопасной нормой для большинства людей;
  • 5–7 яиц и более за короткий период могут вызвать неприятные ощущения;
  • лучше распределять яйца в течение дня или нескольких дней, сочетая их с овощами и другими легкими продуктами.

Особая осторожность для некоторых групп

Людям с заболеваниями почек, печени или нарушениями липидного обмена необходимо особенно аккуратно подходить к потреблению яиц. В этих случаях рацион подбирается индивидуально.

Главные советы от врача

  • Не съедать все яйца сразу, распределять приемы пищи;
  • Сочетать яйца с овощами для снижения нагрузки на ЖКТ;
  • Есть медленно и ориентироваться на чувство насыщения;
  • Следить за общим рационом, а не только за количеством яиц.

По словам Одерий, ключ к безопасному питанию — умеренность и внимание к сигналам организма.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь