Телефонные мошенники заставили школьника выбросить 40 тысяч долларов из окна

В Москве 17-летний подросток выбросил из окна сумку с деньгами матери после телефонного звонка мошенников. Сумма составила 40 тысяч долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал «112» .

Фото: ElenaR / Shutterstock / Fotodom

Инцидент произошёл в Перово

По словам матери подростка, в субботу сын приехал к ней в гости. Пока женщина была занята на кухне, готовя еду, парень отдыхал на диване. Через некоторое время он сообщил, что чувствует недомогание и отправляется спать.

Позже женщине пришло сообщение от неизвестного: на фото был запечатлён домашний сейф с вопросом: «Не хочешь ли ты вернуть деньги?»

Как произошёл инцидент

Москвичка поспешила к сейфу, но обнаружила, что все сбережения исчезли. Подросток признался, что попался на уловку мошенников. Пока мать была занята, он сложил 40 тысяч долларов в сумку и выбросил её из окна. Улица уже была занята сообщником аферистов, который забрал деньги.

Женщина обратилась в полицию. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Аналогичные случаи в России

Ранее в Санкт-Петербурге произошёл похожий случай: шестиклассница выбросила из окна рюкзак с деньгами, якобы предназначавшимися на лечение матери после ДТП. Денежные средства забрал «курьер», который оказался подростком 16 лет.

По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Такие случаи показывают, что аферисты всё чаще используют психологическое давление и ложные истории для обмана несовершеннолетних.

Предупреждения для родителей

