07.04.2026, 08:00

Телефонные мошенники заставили школьника выбросить 40 тысяч долларов из окна

Новости Мира 0 507

В Москве 17-летний подросток выбросил из окна сумку с деньгами матери после телефонного звонка мошенников. Сумма составила 40 тысяч долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал «112».

Фото: ElenaR / Shutterstock / Fotodom

Инцидент произошёл в Перово

По словам матери подростка, в субботу сын приехал к ней в гости. Пока женщина была занята на кухне, готовя еду, парень отдыхал на диване. Через некоторое время он сообщил, что чувствует недомогание и отправляется спать.

Позже женщине пришло сообщение от неизвестного: на фото был запечатлён домашний сейф с вопросом: «Не хочешь ли ты вернуть деньги?»

Как произошёл инцидент

Москвичка поспешила к сейфу, но обнаружила, что все сбережения исчезли. Подросток признался, что попался на уловку мошенников. Пока мать была занята, он сложил 40 тысяч долларов в сумку и выбросил её из окна. Улица уже была занята сообщником аферистов, который забрал деньги.

Женщина обратилась в полицию. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Аналогичные случаи в России

Ранее в Санкт-Петербурге произошёл похожий случай: шестиклассница выбросила из окна рюкзак с деньгами, якобы предназначавшимися на лечение матери после ДТП. Денежные средства забрал «курьер», который оказался подростком 16 лет.

По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Такие случаи показывают, что аферисты всё чаще используют психологическое давление и ложные истории для обмана несовершеннолетних.

Предупреждения для родителей

Эксперты напоминают:

  • Не оставляйте подростков одних с крупными суммами наличных.
  • Объясняйте детям основные схемы мошенничества, включая онлайн-звонки и неожиданные «выигрыши».
  • В случае подозрительных сообщений или звонков лучше сразу связываться с правоохранительными органами.
Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь