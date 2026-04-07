«Перегрев мозга»: нейросети доводят людей до умственного истощения

Нейросети всё активнее входят в повседневную жизнь людей, но эксперты предупреждают: чрезмерное использование ИИ может привести к стрессу, когнитивной усталости и снижению продуктивности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Сегодня многие используют искусственный интеллект для работы и повседневных задач: составления отчетов, планирования поездок или даже написания поздравлений. На первый взгляд это экономит время, но у экспертов есть серьёзные замечания. По словам Игоря Никитина, основателя WMT Group и WMT AI, чрезмерная зависимость от нейросетей может негативно сказаться на умственной деятельности.
Никитин выделяет первую проблему — когнитивную усталость, известную как «brain fry» или «горящий мозг». Получая длинные и подробные ответы от ИИ, мозг человека вынужден обрабатывать десятки фактов и аргументов, что приводит к перегрузке.
«Если слишком углубляться в ответы ИИ, когнитивная усталость может вырасти на 12%, а эффективность снизиться на 19%», — отмечает эксперт.
Решение простое: формулируйте запросы максимально конкретно. Нужен список из пяти пунктов или рецепт борща — укажите это прямо. Такой подход позволяет нейросети ускорять работу, а человеку — принимать решения, не теряя силы на переработку информации.
Второй риск связан с тем, что большое количество информации заставляет мозг «переключаться» на поверхностное восприятие. Человек быстро выбирает первый подходящий вариант и перестает критически оценивать данные.
Нейросети не только ошибаются, но иногда создают убедительные, но ложные факты — так называемые «галлюцинации» ИИ.
Чтобы этого избежать, Никитин советует: использовать ИИ как помощника, а не замену здравому смыслу. Проверка информации и критическая оценка остаются за человеком.
Третий риск — избыток вариантов. Нейросеть может выдавать десятки заголовков для статьи или множество маршрутов для путешествия. На первый взгляд это удобно, но слишком много выбора провоцирует сомнения, поиск «идеального» варианта и потерю времени.
Никитин рекомендует:
«ИИ усиливает ваши навыки, но без грамотного человека он совершает ошибки. Важно развивать AI-грамотность — умение задавать точные вопросы и проверять результаты», — резюмирует эксперт.
