Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
07.04.2026, 09:26

«Перегрев мозга»: нейросети доводят людей до умственного истощения

Новости Мира

Нейросети всё активнее входят в повседневную жизнь людей, но эксперты предупреждают: чрезмерное использование ИИ может привести к стрессу, когнитивной усталости и снижению продуктивности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

«Перегрев мозга»: когда ИИ утомляет

Сегодня многие используют искусственный интеллект для работы и повседневных задач: составления отчетов, планирования поездок или даже написания поздравлений. На первый взгляд это экономит время, но у экспертов есть серьёзные замечания. По словам Игоря Никитина, основателя WMT Group и WMT AI, чрезмерная зависимость от нейросетей может негативно сказаться на умственной деятельности.

1. Умственное истощение (brain fry)

Никитин выделяет первую проблему — когнитивную усталость, известную как «brain fry» или «горящий мозг». Получая длинные и подробные ответы от ИИ, мозг человека вынужден обрабатывать десятки фактов и аргументов, что приводит к перегрузке.

«Если слишком углубляться в ответы ИИ, когнитивная усталость может вырасти на 12%, а эффективность снизиться на 19%», — отмечает эксперт.

Решение простое: формулируйте запросы максимально конкретно. Нужен список из пяти пунктов или рецепт борща — укажите это прямо. Такой подход позволяет нейросети ускорять работу, а человеку — принимать решения, не теряя силы на переработку информации.

2. Иллюзия понимания и «галлюцинации» ИИ

Второй риск связан с тем, что большое количество информации заставляет мозг «переключаться» на поверхностное восприятие. Человек быстро выбирает первый подходящий вариант и перестает критически оценивать данные.

Нейросети не только ошибаются, но иногда создают убедительные, но ложные факты — так называемые «галлюцинации» ИИ.

Чтобы этого избежать, Никитин советует: использовать ИИ как помощника, а не замену здравому смыслу. Проверка информации и критическая оценка остаются за человеком.

3. Перегрузка выбором

Третий риск — избыток вариантов. Нейросеть может выдавать десятки заголовков для статьи или множество маршрутов для путешествия. На первый взгляд это удобно, но слишком много выбора провоцирует сомнения, поиск «идеального» варианта и потерю времени.

Никитин рекомендует:

  • использовать правило 80/20 — доверять ИИ задачи, с которыми он справится на 80%;
  • группировать задачи и выделять время для работы с ИИ;
  • применять чёткие инструкции и фильтры, например: «выбери три лучших варианта с обоснованием».

«ИИ усиливает ваши навыки, но без грамотного человека он совершает ошибки. Важно развивать AI-грамотность — умение задавать точные вопросы и проверять результаты», — резюмирует эксперт.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь