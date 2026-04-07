18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.37
531.87
5.82
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.04.2026, 12:18

Названы последствия резкого роста цен на нефть

Новости Мира 0 469

Резкий рост цен на нефть уже начинает сказываться на глобальной экономике, влияя на инфляцию, стоимость продуктов и динамику валют в странах, зависимых от импорта сырья, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: ru.tsn.ua

Цепная реакция нефтяного рынка

Аналитики «СберИнвестиций» предупреждают: подорожавшая нефть запускает многослойный экономический эффект, который постепенно затрагивает все уровни потребительских рынков. В первую очередь колебания цен ощущает топливный сектор. В странах с гибким ценообразованием увеличение стоимости барреля Brent на $10 обычно отражается ростом цен на бензин примерно на $0,25 за галлон. Этот эффект проявляется через две–четыре недели после изменения котировок.

Инфляция под давлением

Дальнейшее влияние нефтяных цен проявляется в ускорении инфляции. Нефть является ключевым компонентом почти всей экономической цепочки: она влияет на логистику, производство, упаковку и транспортировку товаров. По оценкам экспертов, уже через несколько месяцев рост цен на нефть может добавить мировой инфляции около 0,4 процентного пункта.

Продовольствие под ударом

Особое влияние подорожавшая нефть оказывает на продовольственный сектор. Сельское хозяйство сильно зависит от топлива, логистики и удобрений, доля газа в которых достаточно высока. В результате, по прогнозам аналитиков, через шесть–двенадцать месяцев мировые цены на продукты могут вырасти примерно на 2,5%. Это косвенно отражается на уровне жизни обычных потребителей и покупательной способности населения.

Особые риски для стран-импортеров

Наиболее чувствительными к росту нефтяных котировок остаются страны с высокой зависимостью от импорта сырья. В числе таких экономик эксперты называют Индию, Турцию и Японию. В этих странах инфляция может ускориться на 35–40 базисных пунктов сверх среднемирового уровня, что создает дополнительное давление на валюту и ограничивает экономический рост.

Статистика и динамика цен

С конца февраля баррель нефти Brent подорожал более чем на 50%. По данным Investing.com, 6 апреля стоимость барреля превысила $106,89, что отражает масштабный сдвиг на мировом энергетическом рынке и подчеркивает нестабильность ценовой среды для экономик, зависящих от импорта нефти.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь