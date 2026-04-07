Названы последствия резкого роста цен на нефть

Резкий рост цен на нефть уже начинает сказываться на глобальной экономике, влияя на инфляцию, стоимость продуктов и динамику валют в странах, зависимых от импорта сырья, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Цепная реакция нефтяного рынка

Аналитики «СберИнвестиций» предупреждают: подорожавшая нефть запускает многослойный экономический эффект, который постепенно затрагивает все уровни потребительских рынков. В первую очередь колебания цен ощущает топливный сектор. В странах с гибким ценообразованием увеличение стоимости барреля Brent на $10 обычно отражается ростом цен на бензин примерно на $0,25 за галлон. Этот эффект проявляется через две–четыре недели после изменения котировок.

Инфляция под давлением

Дальнейшее влияние нефтяных цен проявляется в ускорении инфляции. Нефть является ключевым компонентом почти всей экономической цепочки: она влияет на логистику, производство, упаковку и транспортировку товаров. По оценкам экспертов, уже через несколько месяцев рост цен на нефть может добавить мировой инфляции около 0,4 процентного пункта.

Продовольствие под ударом

Особое влияние подорожавшая нефть оказывает на продовольственный сектор. Сельское хозяйство сильно зависит от топлива, логистики и удобрений, доля газа в которых достаточно высока. В результате, по прогнозам аналитиков, через шесть–двенадцать месяцев мировые цены на продукты могут вырасти примерно на 2,5%. Это косвенно отражается на уровне жизни обычных потребителей и покупательной способности населения.

Особые риски для стран-импортеров

Наиболее чувствительными к росту нефтяных котировок остаются страны с высокой зависимостью от импорта сырья. В числе таких экономик эксперты называют Индию, Турцию и Японию. В этих странах инфляция может ускориться на 35–40 базисных пунктов сверх среднемирового уровня, что создает дополнительное давление на валюту и ограничивает экономический рост.

Статистика и динамика цен

С конца февраля баррель нефти Brent подорожал более чем на 50%. По данным Investing.com, 6 апреля стоимость барреля превысила $106,89, что отражает масштабный сдвиг на мировом энергетическом рынке и подчеркивает нестабильность ценовой среды для экономик, зависящих от импорта нефти.