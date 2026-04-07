Забывающим причину выхода из комнаты людям объяснили это явление

Американский психолог Санам Хафиз рассказала, почему люди часто забывают, зачем вошли в другую комнату, и как справиться с этим явлением, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Санам Хафиз объясняет, что забывчивость при смене помещения — обычное явление, известное как «эффект дверного проема». Мозг использует окружающую обстановку как якорь для воспоминаний. Когда вы выходите из одной комнаты и входите в другую, контекст меняется, и мысль, связанная с предыдущим пространством, может временно «выпасть» из памяти.
По словам Хафиз, это явление чаще проявляется у:
Примечательно, что забывчивость здесь не является признаком слабой памяти. Напротив, активный мозг иногда «заранее решает» задачу, из-за чего текущее действие временно теряется из сознания.
Психолог подчеркнула: способность «терять цель» при смене комнаты иногда говорит о высоком интеллекте. Мозг таких людей работает на несколько шагов вперед, планируя будущее и предугадывая задачи, что делает их более продуктивными и мыслящими стратегически.
Хафиз предложила простые методы, чтобы снизить влияние «эффекта дверного проема»:
Эти методы помогают мозгу сохранить связь с предыдущей мыслью и предотвращают случайное вычеркивание цели из памяти.
Комментарии0 комментарий(ев)