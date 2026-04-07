Учительница убита учеником на крыльце школы в Пермском крае

Подросток напал на учительницу в Добрянке с ножом, спасти женщину не удалось. Правоохранители задержали нападавшего на месте, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Нападение и последствия

Утром 7 апреля 17-летний ученик девятого класса школы №5 в Добрянке напал на учительницу русского языка и литературы Олесю Багуту прямо на крыльце школы. Врачи несколько часов боролись за жизнь педагога, но спасти ее не удалось.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и коллегам погибшей.

Кто была Олеся Багута

56-летняя педагог с 29-летним стажем преподавала русский язык, литературу и историю. В 2018 году стала победительницей конкурса «Учитель года». Коллеги отмечают, что она никогда не вступала в конфликты с детьми и была «человеком добрейшей души».

В день трагедии Багута проводила утреннюю зарядку для младших классов в рамках Дня здоровья. Предположительно, конфликт с подростком возник из-за отказа допустить его к экзаменам.

О напавшем подростке

Задержанный ученик был второгодником, состоял на учете и имел проблемы с учебой. В школе его считали трудным учеником: он грубил учителям, угрожал сверстникам и находился в центре конфликтов.

По одной из версий, мотивом нападения стало недопущение к экзамену. Прокуратура Прикамья взяла расследование уголовного дела на контроль.

Реакция общества

Родители и коллеги выражают шок и недоумение. По их словам, нападение на Олесю Петровну было совершенно необоснованным: «Красивый, добрый человек, на которого не за что было нападать».