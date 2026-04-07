18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.37
531.87
5.82
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.04.2026, 16:44

В США предложили ввести налог на вес автомобиля

Новости Мира 0 431

В Соединённых Штатах предложили заменить действующий топливный налог новым ежегодным сбором, который будут рассчитывать по весу автомобиля. Платить в таком случае придётся всем владельцам зарегистрированных машин, включая электромобили, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: in.pinterest.com
Фото: in.pinterest.com

Идею выдвинули автопроизводители

С инициативой выступил Альянс автомобильных инноваций (AAI), в который входят крупнейшие автоконцерны, работающие в США. Среди них — General Motors, Toyota, Volkswagen и Hyundai.

В организации считают, что действующая система уже устарела, поскольку сегодня дорожный налог в основном платят владельцы машин с двигателями внутреннего сгорания — через стоимость бензина и дизеля.

Почему хотят изменить систему

Сейчас в США содержание дорог частично финансируется за счёт топливного налога, однако он не охватывает всех автомобилистов одинаково. Особенно это касается электромобилей, владельцы которых не платят за бензин или дизель, но при этом так же пользуются дорогами.

Новая схема, по мнению её авторов, должна сделать систему более справедливой: платить будут все, независимо от типа двигателя.

Чем тяжелее авто — тем выше налог

Ключевая идея заключается в том, чтобы привязать размер сбора к массе автомобиля. В AAI считают, что именно тяжёлые машины сильнее изнашивают дорожное покрытие, а значит, и платить за них логично больше.

Больше всего такая инициатива может затронуть:

  • электромобили;
  • крупные пикапы;
  • тяжёлые внедорожники.

Именно эти категории автомобилей, как правило, имеют большую массу, а значит, потенциально попадут под более высокий налог.

В Конгрессе уже обсуждают отдельный сбор для электромобилей

Идея AAI появилась не на пустом месте. В США уже обсуждаются и другие варианты реформы, в том числе отдельный налог для электромобилей.

Поводом для дискуссии стал и тот факт, что федеральный топливный налог в стране не менялся с 1993 года. Сейчас он составляет:

  • 18,4 цента за галлон бензина;
  • 24,4 цента за галлон дизеля.

На фоне роста числа электрокаров и более экономичных автомобилей эта система, как считают сторонники реформы, всё хуже справляется со своей задачей.

Что это значит

Пока речь идёт только об инициативе, но она показывает, что в США всё активнее ищут новый способ финансирования дорожной инфраструктуры.

Если такую систему всё же введут, больше всего это почувствуют владельцы тяжёлых автомобилей, в том числе популярных в стране электрокаров и пикапов.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

