Температура воды в Каспийском море
07.04.2026, 18:52

Мир вступает в «черный апрель» — глава МЭА

Новости Мира 0 481

Ормузский кризис вызывает беспрецедентные перебои в поставках нефти, газа и продовольствия, предупредил глава МЭА Фатих Бироль, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фатих Бироль (Фото: Lukas Coch / Reuters)

Масштаб кризиса: нефть, газ и продовольствие

Глава Международного энергетического агентства заявил, что нынешний Ормузский кризис создал уникальный тройной шок: нефть, газ и продовольствие одновременно оказываются под угрозой. Бироль отметил, что такой масштаб перебоев мир никогда ранее не испытывал. Он подчеркнул, что нынешний кризис серьезнее событий 1973, 1979 и 2022 годов вместе взятых. Основным решением он считает открытие Ормузского пролива, через который проходит большая часть мирового экспорта нефти.

Страны Персидского залива и восстановление добычи

Восстановление добычи нефти и газа займет время даже после открытия пролива. Бироль призвал ускорить развитие возобновляемой энергетики, атомной энергетики и электромобилей как долгосрочное решение. Для многих стран, особенно развивающихся, высокие цены на энергоносители и продукты питания приведут к замедлению экономического роста и росту инфляции.

Стратегические запасы: меры МЭА

МЭА постепенно высвобождает стратегические запасы нефти. Всего агентство направило на рынок 400 млн баррелей, крупнейший объем в истории, что составляет лишь 20% резервов. Эти меры призваны снизить боль на рынках, пока пролив остается закрытым.

Прогноз на апрель: «черный месяц» для энергетики

Снижение добычи нефти в Мексиканском заливе достигло менее половины довоенного уровня, а экспорт природного газа практически остановлен. Бироль отметил, что если пролив останется закрытым весь апрель, потери нефти и нефтепродуктов вдвое превысят мартовские показатели. «Апрель обычно символизирует весну, но в этом году он может стать началом зимы для мировой экономики», — подчеркнул эксперт.

Повреждения энергетической инфраструктуры и долгосрочные последствия

В конце марта МЭА сообщило о повреждении более 40 объектов в 9 странах Ближнего Востока. Восстановление нефтяных месторождений, НПЗ и трубопроводов займет значительное время, что грозит затяжными перебоями даже после окончания конфликта.

Рекомендации МЭА по снижению потребления энергии

Агентство предложило меры для снижения спроса на ископаемое топливо, включая удаленную работу, отказ от авиаперелетов и снижение скорости на автомагистралях. Эти шаги помогут смягчить последствия высоких цен на энергоносители для потребителей и экономики.

