Мир вступает в «черный апрель» — глава МЭА

Ормузский кризис вызывает беспрецедентные перебои в поставках нефти, газа и продовольствия, предупредил глава МЭА Фатих Бироль, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.
Глава Международного энергетического агентства заявил, что нынешний Ормузский кризис создал уникальный тройной шок: нефть, газ и продовольствие одновременно оказываются под угрозой. Бироль отметил, что такой масштаб перебоев мир никогда ранее не испытывал. Он подчеркнул, что нынешний кризис серьезнее событий 1973, 1979 и 2022 годов вместе взятых. Основным решением он считает открытие Ормузского пролива, через который проходит большая часть мирового экспорта нефти.
Восстановление добычи нефти и газа займет время даже после открытия пролива. Бироль призвал ускорить развитие возобновляемой энергетики, атомной энергетики и электромобилей как долгосрочное решение. Для многих стран, особенно развивающихся, высокие цены на энергоносители и продукты питания приведут к замедлению экономического роста и росту инфляции.
МЭА постепенно высвобождает стратегические запасы нефти. Всего агентство направило на рынок 400 млн баррелей, крупнейший объем в истории, что составляет лишь 20% резервов. Эти меры призваны снизить боль на рынках, пока пролив остается закрытым.
Снижение добычи нефти в Мексиканском заливе достигло менее половины довоенного уровня, а экспорт природного газа практически остановлен. Бироль отметил, что если пролив останется закрытым весь апрель, потери нефти и нефтепродуктов вдвое превысят мартовские показатели. «Апрель обычно символизирует весну, но в этом году он может стать началом зимы для мировой экономики», — подчеркнул эксперт.
В конце марта МЭА сообщило о повреждении более 40 объектов в 9 странах Ближнего Востока. Восстановление нефтяных месторождений, НПЗ и трубопроводов займет значительное время, что грозит затяжными перебоями даже после окончания конфликта.
Агентство предложило меры для снижения спроса на ископаемое топливо, включая удаленную работу, отказ от авиаперелетов и снижение скорости на автомагистралях. Эти шаги помогут смягчить последствия высоких цен на энергоносители для потребителей и экономики.
