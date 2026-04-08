18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.37
531.87
5.82
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.04.2026, 19:47

Не списывайте боль на возраст: как понять, что суставы болеют

Новости Мира

Боли в суставах после нагрузки не всегда безобидны: врач объяснил, как отличить обычную усталость от признаков болезни, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: freepik
Фото: freepik

Как отличить усталость сустава от болезни

Ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Пироговского университета Минздрава России Таулан Гедиев подчеркнул: важно различать обычную усталость суставов после физических нагрузок и симптомы заболеваний.

На тревожные сигналы указывают:

  • боли в покое или ночью;
  • выраженная утренняя скованность;
  • отёк и ощущение тепла в суставе;
  • постепенное ограничение подвижности.

«Боль в суставах — это не норма, вне зависимости от возраста. Если из-за боли человек начинает меньше двигаться или хромает, это сигнал о конкретной проблеме, которую необходимо диагностировать и лечить», — отметил врач.

Почему суставы страдают чаще всего

По словам Гедиева, суставы чаще повреждаются не из-за возраста, а из-за дисбаланса нагрузки:

  • слабые мышцы;
  • лишний вес;
  • однотипные движения;
  • малоподвижный образ жизни или резкие перегрузки.

Нарушение нормальной биомеханики приводит к неравномерному распределению нагрузки, что ускоряет износ суставных структур, не приспособленных к нагрузке.

Профилактика и лечение: движение вместо покоя

Врач подчеркнул, что основа профилактики и лечения суставов — правильная активность:

  • регулярные физические упражнения;
  • укрепление мышц бедра и ягодиц;
  • контроль массы тела.

Даже небольшое снижение веса заметно уменьшает нагрузку на коленные суставы при ходьбе, добавил Гедиев.

Неочевидные признаки, на которые стоит обратить внимание

Помимо боли, к скрытым симптомам могут относиться: ночное беспокойство в суставе, утренняя ригидность и постепенное ухудшение подвижности. Игнорирование этих признаков повышает риск развития хронических заболеваний суставов.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь