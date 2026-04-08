Не списывайте боль на возраст: как понять, что суставы болеют

Боли в суставах после нагрузки не всегда безобидны: врач объяснил, как отличить обычную усталость от признаков болезни.
Ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Пироговского университета Минздрава России Таулан Гедиев подчеркнул: важно различать обычную усталость суставов после физических нагрузок и симптомы заболеваний.
На тревожные сигналы указывают:
«Боль в суставах — это не норма, вне зависимости от возраста. Если из-за боли человек начинает меньше двигаться или хромает, это сигнал о конкретной проблеме, которую необходимо диагностировать и лечить», — отметил врач.
По словам Гедиева, суставы чаще повреждаются не из-за возраста, а из-за дисбаланса нагрузки:
Нарушение нормальной биомеханики приводит к неравномерному распределению нагрузки, что ускоряет износ суставных структур, не приспособленных к нагрузке.
Врач подчеркнул, что основа профилактики и лечения суставов — правильная активность:
Даже небольшое снижение веса заметно уменьшает нагрузку на коленные суставы при ходьбе, добавил Гедиев.
Помимо боли, к скрытым симптомам могут относиться: ночное беспокойство в суставе, утренняя ригидность и постепенное ухудшение подвижности. Игнорирование этих признаков повышает риск развития хронических заболеваний суставов.
Комментарии0 комментарий(ев)