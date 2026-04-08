Не списывайте боль на возраст: как понять, что суставы болеют

Боли в суставах после нагрузки не всегда безобидны: врач объяснил, как отличить обычную усталость от признаков болезни, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Как отличить усталость сустава от болезни

Ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Пироговского университета Минздрава России Таулан Гедиев подчеркнул: важно различать обычную усталость суставов после физических нагрузок и симптомы заболеваний.

На тревожные сигналы указывают:

боли в покое или ночью;

выраженная утренняя скованность;

отёк и ощущение тепла в суставе;

постепенное ограничение подвижности.

«Боль в суставах — это не норма, вне зависимости от возраста. Если из-за боли человек начинает меньше двигаться или хромает, это сигнал о конкретной проблеме, которую необходимо диагностировать и лечить», — отметил врач.

Почему суставы страдают чаще всего

По словам Гедиева, суставы чаще повреждаются не из-за возраста, а из-за дисбаланса нагрузки:

слабые мышцы;

лишний вес;

однотипные движения;

малоподвижный образ жизни или резкие перегрузки.

Нарушение нормальной биомеханики приводит к неравномерному распределению нагрузки, что ускоряет износ суставных структур, не приспособленных к нагрузке.

Профилактика и лечение: движение вместо покоя

Врач подчеркнул, что основа профилактики и лечения суставов — правильная активность:

регулярные физические упражнения;

укрепление мышц бедра и ягодиц;

контроль массы тела.

Даже небольшое снижение веса заметно уменьшает нагрузку на коленные суставы при ходьбе, добавил Гедиев.

Неочевидные признаки, на которые стоит обратить внимание

Помимо боли, к скрытым симптомам могут относиться: ночное беспокойство в суставе, утренняя ригидность и постепенное ухудшение подвижности. Игнорирование этих признаков повышает риск развития хронических заболеваний суставов.