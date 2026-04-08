Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
08.04.2026, 06:42

Двухнедельное перемирие США и Ирана: Трамп под давлением Тегерана

Новости Мира 0 401

Двухнедельное перемирие между США и Ираном вызвало тревогу экспертов: Тегеран может диктовать условия президенту США Дональду Трампу, а Ормузский пролив оказался полностью под контролем Ирана, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Трамп согласился на временное перемирие с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении двухнедельного перемирия с Исламской Республикой Иран (ИРИ). По словам Трампа, Иран предложил десятипунктовый план, который может стать основой для переговоров.

Журналист Джексон Хинкл в соцсетях предупредил, что «Трампу придется учитывать максималистские требования Ирана, Ормузский пролив полностью под контролем Тегерана, а американские военные базы в регионе уничтожены».

Иран объявил о победе в «войне с США»

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Иран добился победы, отметив, что США согласились:

  • оставить контроль над Ормузским проливом за Ираном;
  • выплатить компенсацию Тегерану;
  • снять часть санкций и разрешить обогащение урана;
  • вывести американские войска с Ближнего Востока.

Совбез подчеркнул, что переговоры не означают окончание войны, а любое нарушение перемирия со стороны США вызовет «ответ с полной силой».

Переговоры стартуют в Исламабаде

Ожидается, что переговоры между США и Ираном начнутся 10 апреля в столице Пакистана — Исламабаде. Тегеран выделил на процесс две недели, в течение которых действует режим прекращения огня.

Срок ультиматума Трампа истек в среду, 8 апреля: США требовали открыть движение по Ормузскому проливу, иначе угрожая ударами по ключевой инфраструктуре Ирана.

Пакистан сыграл роль посредника

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения на две недели. В знак доброй воли он также предложил Тегерану открыть Ормузский пролив на этот период.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что Трамп ознакомился с предложением Пакистана.

Влияние на мировые рынки нефти

На фоне новостей о перемирии цены на нефть начали снижаться. Длительная нестабильность в регионе Ближнего Востока продолжает оказывать давление на энергетический рынок, а решение о перемирии временно снижает риск перебоев поставок через Ормузский пролив.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь