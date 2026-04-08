Двухнедельное перемирие США и Ирана: Трамп под давлением Тегерана

Двухнедельное перемирие между США и Ираном вызвало тревогу экспертов: Тегеран может диктовать условия президенту США Дональду Трампу, а Ормузский пролив оказался полностью под контролем Ирана, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп объявил о заключении двухнедельного перемирия с Исламской Республикой Иран (ИРИ). По словам Трампа, Иран предложил десятипунктовый план, который может стать основой для переговоров.
Журналист Джексон Хинкл в соцсетях предупредил, что «Трампу придется учитывать максималистские требования Ирана, Ормузский пролив полностью под контролем Тегерана, а американские военные базы в регионе уничтожены».
Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Иран добился победы, отметив, что США согласились:
Совбез подчеркнул, что переговоры не означают окончание войны, а любое нарушение перемирия со стороны США вызовет «ответ с полной силой».
Ожидается, что переговоры между США и Ираном начнутся 10 апреля в столице Пакистана — Исламабаде. Тегеран выделил на процесс две недели, в течение которых действует режим прекращения огня.
Срок ультиматума Трампа истек в среду, 8 апреля: США требовали открыть движение по Ормузскому проливу, иначе угрожая ударами по ключевой инфраструктуре Ирана.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что попросил Трампа продлить срок для заключения соглашения на две недели. В знак доброй воли он также предложил Тегерану открыть Ормузский пролив на этот период.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что Трамп ознакомился с предложением Пакистана.
На фоне новостей о перемирии цены на нефть начали снижаться. Длительная нестабильность в регионе Ближнего Востока продолжает оказывать давление на энергетический рынок, а решение о перемирии временно снижает риск перебоев поставок через Ормузский пролив.
