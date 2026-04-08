«Самая ароматная свадьба года»: жених приехал к невесте на цистерне с нечистотами

В Китае жених приехал на свадьбу на целой колонне ассенизаторских машин — необычный свадебный кортеж вызвал восторг гостей и обсуждение в сети, сообщает Lada.kz со ссылкой на South China Morning Post.

Китай: свадьба на девяти цистернах с нечистотами

В провинции Аньхой 30-летний Пань Хаонань организовал свою свадьбу с Ли Яцин в крайне необычном формате: вместо классических свадебных автомобилей он проехал к алтарю на девяти ассенизаторских машинах. Идея сразу привлекла внимание общественности и местных СМИ.

Корни необычного решения

Пань Хаонань получил образование монтажера, но работает в семейном бизнесе — его отец более 20 лет занимается откачкой и вывозом нечистот. Сейчас Пань руководит командой водителей ассенизаторских машин.

По словам жениха, использование своих рабочих машин вместо традиционного свадебного кортежа было оригинальным способом подчеркнуть семейные традиции и профессиональную гордость. Сначала родители жениха скептически отнеслись к идее, но согласились после того, как невеста поддержала необычное решение.

«Хотя мы делаем самую грязную и вонючую работу, деньги, которые мы зарабатываем, чисты. Наша отрасль стабильна: пока люди едят и ходят в туалет, мы будем нужны», — отметил Пань.

Подготовка к свадьбе

Все девять машин перед торжеством тщательно вымыли и украсили красными бумажными цветами. Две машины принадлежали семье жениха, остальные были взяты у коллег из отрасли. На одной из позаимствованных машин была надпись:

«Коллега из Хэфэя желает Королю нечистот Хаонаню счастливого брака».

Свадьба прошла 28 марта, став ярким событием в провинции Аньхой и моментально попав в медиапространство.

Реакция общества

Необычный кортеж вызвал активное обсуждение в социальных сетях. Одни пользователи восхищались креативностью и смелостью жениха, другие шутили о «самой ароматной свадьбе года». Тем не менее, большинство отметило, что история Паня демонстрирует уважение к профессии и нестандартный подход к празднику.