Перемирие Ирана и США обрушило мировые цены на нефть

Цены на нефть резко упали после объявления о временном перемирии между Ираном и США, сообщает Lada.kz со ссылкой на Axios.

На мировых нефтяных рынках наблюдается внезапное снижение котировок на фоне новостей о временном прекращении огня между США и Ираном. Данные портала Axios свидетельствуют о значительном падении стоимости основных марок нефти.

снизилась примерно на 16%, до 93 долларов за баррель. WTI: подешевела примерно на 19%, до 92 долларов за баррель.

Президент США Дональд Трамп объявил о готовности к двухнедельному перемирию с Тегераном, что стало ключевым фактором для быстрого снижения цен.

Роль Ормузского пролива в динамике цен

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что безопасное прохождение через Ормузский пролив будет обеспечено в течение ближайших двух недель. Этот стратегический маршрут критически важен для экспорта нефти из стран Персидского залива, и любые угрозы его закрытия обычно приводят к росту цен на мировом рынке.

Влияние конфликта на российскую нефть

До объявления перемирия напряжённость между США и Ираном играла на руку России. Перекрытие Тегераном Ормузского пролива и остановка транзита нефти из стран Персидского залива позволили российской экспортной нефти марки Urals существенно вырасти в цене, обеспечив дополнительные миллиарды долларов дохода.

Краткая аналитика