Перемирие Ирана и США обрушило мировые цены на нефть

Цены на нефть резко упали после объявления о временном перемирии между Ираном и США, сообщает Lada.kz со ссылкой на Axios.
На мировых нефтяных рынках наблюдается внезапное снижение котировок на фоне новостей о временном прекращении огня между США и Ираном. Данные портала Axios свидетельствуют о значительном падении стоимости основных марок нефти.
Президент США Дональд Трамп объявил о готовности к двухнедельному перемирию с Тегераном, что стало ключевым фактором для быстрого снижения цен.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что безопасное прохождение через Ормузский пролив будет обеспечено в течение ближайших двух недель. Этот стратегический маршрут критически важен для экспорта нефти из стран Персидского залива, и любые угрозы его закрытия обычно приводят к росту цен на мировом рынке.
До объявления перемирия напряжённость между США и Ираном играла на руку России. Перекрытие Тегераном Ормузского пролива и остановка транзита нефти из стран Персидского залива позволили российской экспортной нефти марки Urals существенно вырасти в цене, обеспечив дополнительные миллиарды долларов дохода.
