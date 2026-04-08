08.04.2026, 15:08

Найдено 2600-летнее кладбище кораблей

Новости Мира 0 341

У берегов греческого острова Карпатос археологи обнаружили древнее кладбище кораблей возрастом 2600 лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: blue-sea.cz / Shutterstock / Fotodom

Международная команда исследователей сделала уникальное открытие у северных берегов Карпатоса: на дне Эгейского моря нашли четыре древних корабля, чей возраст ученые оценивают в более чем два с половиной тысячелетия, а также одно судно XIX века.

Для изучения затонувших судов водолазам пришлось совершить свыше 120 погружений на глубину от трех до сорока пяти метров. Среди обломков специалисты обнаружили сотни амфор, остатки портовой инфраструктуры и более двадцати византийских якорей. Эти находки позволяют ученым реконструировать торговые и морские связи региона в древности.

Археологические исследования Карпатоса и Сарии

Главное внимание исследователей сосредоточилось на северной части острова Карпатос и близлежащем островке Сария, где некогда располагались города Врикус и Нисирос. Эти населенные пункты входили в легендарный Карпатосский Тетраполис, о котором упоминал древнегреческий историк Страбон в труде «География».

Изучение территории позволило выявить, как древние морские пути связывали остров с другими центрами Эгейского региона, и пролить свет на структуру древних портов. Останки судов, амфор и якорей дают ценную информацию о торговых связях, технологиях кораблестроения и экономике Карпатоса в античные времена.

Сокровища под водой: от амфор до византийских якорей

Открытие кладбища кораблей не только исторически важно, но и открывает двери к изучению культурного наследия Эгейского моря. Амфоры и остатки кораблей помогают специалистам понять маршруты торговли, распространение товаров и материалов, а также технические навыки древних судостроителей.

Находки византийских якорей позволяют проследить использование морских портов в последующие века, создавая мост между античной и средневековой историей региона.

Влияние открытия на современную науку и туризм

Археологические исследования на Карпатосе привлекают внимание как ученых, так и туристов, стремящихся увидеть уникальные памятники морской истории. Открытие древнего кладбища кораблей укрепляет значимость Греции как центра подводной археологии и подчеркивает важность сохранения морского культурного наследия.

