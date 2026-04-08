США введут пошлины в размере 50% против любой страны за поставку оружия Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет 50-процентные пошлины против любой страны, которая будет поставлять оружие Ирану, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

О своей позиции американский лидер написал в соцсети Truth Social. По его словам, ограничения коснутся всех товаров, которые такая страна экспортирует в США.

"Страна, поставляющая военное оружие Ирану, будет немедленно облагаться 50-процентными пошлинами на все товары, продаваемые Соединенным Штатам Америки. Никаких исключений не будет!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Заявление прозвучало после сообщений о том, что США и Иран якобы договорились о двухнедельном прекращении огня. Об этом Трамп сообщил в ночь на среду.

Позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива. Этот маршрут имеет стратегическое значение для мировой торговли энергоресурсами, поскольку через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.