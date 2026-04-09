18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
460.37
531.87
5.82
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.04.2026, 19:27

Какие лица стареют медленнее: мнение пластического хирурга

Новости Мира 0 304

Пластический хирург Любовь Сафонова объяснила, почему люди, которые часто улыбаются, выглядят моложе и медленнее теряют упругость кожи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom
Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Улыбка как тренировка для лица

По словам Сафоновой, улыбка не только поднимает настроение, но и тренирует лицевые мышцы. «Во время улыбок мышцы сокращаются и расслабляются, что повышает эластичность связок и снижает риск появления брылей», — объясняет хирург. Люди, которые регулярно улыбаются, реже сталкиваются с структурными изменениями нижней трети лица и сохраняют более молодой вид.

Форма челюсти и естественная эластичность связок

Наличие или отсутствие брылей напрямую связано с анатомией лица. Сафонова отмечает:

  • Широкая челюсть обеспечивает большую площадь опоры, что замедляет провисание тканей.
  • Узкая челюсть «висит в воздухе», и возрастные изменения проявляются быстрее.
  • Природная эластичность связок у некоторых людей играет свою роль: слишком эластичные связки не способны долго удерживать ткани в правильном положении.

«Даже те, кто легко садится на шпагат, могут столкнуться с провисанием тканей на лице», — добавляет хирург.

Спорт и фейсфитнес: влияние на внешний вид

Регулярные занятия спортом полезны для здоровья, но напрямую на состояние лицевых связок и мышц они не влияют. Сафонова советует обратить внимание на фейсфитнес — специальные упражнения для лица, которые поддерживают тонус мышц и помогают дольше сохранять форму.

Косметология: временная помощь против брылей

Косметологические процедуры могут «подтянуть» лицо, сокращая связки, однако эффект ограничен. «Со временем связки снова удлиняются, расстояния между мышцами и жировыми пакетами меняются, и овал лица постепенно теряет форму. Это можно считать точкой невозврата», — предупреждает эксперт.

Поэтому профилактика старения нижней трети лица включает:

  • Частую улыбку для тренировки мышц
  • Учет анатомических особенностей лица
  • Фейсфитнес и уход за кожей
  • Косметологические процедуры до момента критической потери упругости
0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь