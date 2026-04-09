Какие лица стареют медленнее: мнение пластического хирурга

Пластический хирург Любовь Сафонова объяснила, почему люди, которые часто улыбаются, выглядят моложе и медленнее теряют упругость кожи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Улыбка как тренировка для лица

По словам Сафоновой, улыбка не только поднимает настроение, но и тренирует лицевые мышцы. «Во время улыбок мышцы сокращаются и расслабляются, что повышает эластичность связок и снижает риск появления брылей», — объясняет хирург. Люди, которые регулярно улыбаются, реже сталкиваются с структурными изменениями нижней трети лица и сохраняют более молодой вид.

Форма челюсти и естественная эластичность связок

Наличие или отсутствие брылей напрямую связано с анатомией лица. Сафонова отмечает:

Широкая челюсть обеспечивает большую площадь опоры, что замедляет провисание тканей.

Узкая челюсть «висит в воздухе», и возрастные изменения проявляются быстрее.

Природная эластичность связок у некоторых людей играет свою роль: слишком эластичные связки не способны долго удерживать ткани в правильном положении.

«Даже те, кто легко садится на шпагат, могут столкнуться с провисанием тканей на лице», — добавляет хирург.

Спорт и фейсфитнес: влияние на внешний вид

Регулярные занятия спортом полезны для здоровья, но напрямую на состояние лицевых связок и мышц они не влияют. Сафонова советует обратить внимание на фейсфитнес — специальные упражнения для лица, которые поддерживают тонус мышц и помогают дольше сохранять форму.

Косметология: временная помощь против брылей

Косметологические процедуры могут «подтянуть» лицо, сокращая связки, однако эффект ограничен. «Со временем связки снова удлиняются, расстояния между мышцами и жировыми пакетами меняются, и овал лица постепенно теряет форму. Это можно считать точкой невозврата», — предупреждает эксперт.

Поэтому профилактика старения нижней трети лица включает: