Мужчина пришел в похоронное бюро и там же умер

В Турции 24-летний мужчина почувствовал себя плохо и скончался прямо в помещении похоронного бюро в провинции Балыкесир, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Инцидент произошел в одном из похоронных бюро Балыкесира. По информации местного издания Haber 7, молодой человек внезапно почувствовал себя плохо, находясь внутри учреждения. Очевидцы сразу вызвали экстренные службы.
На место происшествия прибыли бригады скорой помощи. Медики оказали первую помощь пострадавшему и срочно доставили его в учебно-исследовательскую больницу региона. Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь мужчины не удалось.
Тело погибшего направили в Институт судебной медицины Бурсы для установления точной причины смерти. Полиция сообщила, что обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.
Случаи внезапной смерти в общественных местах вызывают повышенное внимание населения и напоминают о важности своевременной медицинской помощи. Местные жители обсуждают инцидент в социальных сетях, отмечая необычность и трагичность ситуации.
