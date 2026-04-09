Женщина заметила в земле нос и выкопала каменное лицо (видео)

В США женщина заметила в земле странный камень и обнаружила два барельефа в виде человеческих лиц. Находка вызвала волну обсуждений в сети, а сама хозяйка дома не спешит раскрывать тайну, сообщает Lada.kz со ссылкой на People.

Необычная находка в собственном газоне

Жительница США Саманта Тернер делится своей необычной находкой: во время прогулки по двору она заметила что-то странное в земле у подъездной дорожки. На первый взгляд это был обычный камень, но что-то в его форме показалось ей подозрительным — особенно носовая часть.

"Я проходила мимо этого места каждый день и никогда не обращала внимания на камень. В тот день он внезапно показался мне похожим на нос", — рассказала Тернер.

Любопытство взяло верх, и женщина решила выкопать камень. Когда она очищала его от травы и земли, рядом обнаружился второй — и оба оказались круглыми барельефами с изображением человеческих лиц.

Каменные лица вызвали интернет-споры

Фотографии находки Тернер разместила в социальных сетях, и они быстро привлекли внимание пользователей. Некоторые начали строить мистические версии: мол, лица прокляты или были намеренно закопаны, чтобы удерживать злых духов.

Однако сама хозяйка дома и большинство комментаторов уверены, что это всего лишь декоративные элементы газона, оставшиеся от предыдущих жильцов.

Тайна, которую владелица дома не собирается раскрывать

Подписчики пытались выяснить, что означают эти лица и кто мог их закопать, но Саманта Тернер дала понять, что не намерена копаться в истории находки. Семья уже готовится к переезду и вскоре покинет дом.