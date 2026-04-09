9 апреля — Чистый четверг: запреты, обряды и важные традиции

Чистый четверг 2026 приходится на 9 апреля — день духовного очищения и подготовки к Пасхе, когда важны не только традиции, но и соблюдение строгих запретов, сообщает Lada.kz со ссылкой на life.ru.

Чистый четверг: исторические корни и церковное значение

Чистый четверг, или Великий четверг, занимает центральное место в Страстной неделе. В 2026 году он приходится на 9 апреля. День напрямую связан с событиями Тайной вечери — последней трапезы Иисуса Христа с учениками. В этот вечер Христос омыл ноги апостолам, продемонстрировав смирение и готовность служить другим, а также разделил с ними хлеб и вино, положив начало таинству Евхаристии.

Библейская история Тайной вечери — основа понимания праздника. Именно в этот день Иисус предсказал предательство Иуды, который в ночь с четверга на пятницу продал его за 30 сребреников. Несмотря на трагические события, Чистый четверг почитается как день очищения, духовного обновления и прощения.

Народные традиции и подготовка к Пасхе

Чистый четверг — это не только церковный праздник, но и день, насыщенный народными обычаями. Считается, что генеральная уборка дома в этот день помогает очистить не только помещение, но и энергетику семьи, обеспечивая благополучие на весь год.

Особое внимание уделялось воде: умывание на рассвете из источников считалось средством защиты от болезней и способствовало очищению тела и духа. Также пекли куличи, творожную пасху и красили яйца заранее, чтобы к Пасхе все приготовления были завершены. Четверговая соль, прогреваемая в печи, считалась защитным оберегом, а освящённые яйца — символом благополучия и защиты от несчастий на целый год.

Главные запреты Чистого четверга

Несмотря на праздничный настрой, этот день накладывает строгие ограничения:

Нельзя оставлять дом грязным — это воспринималось как притяжение негатива.

Нельзя давать в долг — вместе с деньгами можно «отдать» благополучие.

Нельзя ссориться, сквернословить или ругаться — это нарушает духовную гармонию дня.

Нельзя устраивать шумные праздники и употреблять алкоголь — Великий четверг требует сосредоточенности и тишины.

Нельзя венчаться и поминать усопших — эти действия не сочетаются с постной и духовной подготовкой.

Соблюдение этих запретов помогает не только духовно очиститься, но и привлечь в дом гармонию, здоровье и достаток.

Что делать в Чистый четверг

Главная цель дня — очищение дома, тела и души. Существуют проверенные традиции:

Генеральная уборка и избавление от лишнего.

Купание или умывание на рассвете.

Выпечка куличей и приготовление пасхи.

Краска и освящение яиц как символ защиты.

Приготовление четверговой соли.

Пересчёт денег для привлечения достатка.

Духовные дела, помощь близким, отпущение обид.

Все эти действия создают особую атмосферу внутреннего и внешнего очищения, подготавливая верующих к Пасхе.

Пост и питание в Чистый четверг

Великий четверг — последний четверг Великого поста. Разрешается сухоядение: простая растительная пища без масла, мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц.

Допускаются овощи, фрукты, каши на воде, пресный хлеб, орехи, сухофрукты и немного мёда. Вино разрешается в символическом количестве, как напоминание о Тайной вечере, когда Христос разделил с учениками хлеб и вино.

Богослужение и духовная подготовка

Чистый четверг — время особых церковных обрядов. Утром проводится литургия Василия Великого, посвящённая установлению Евхаристии. Вечером читаются двенадцать страстных Евангелий, повествующих о последних часах жизни Иисуса.

Особое значение имеет исповедь и причастие. В храмах также совершается чин омовения ног — повторение поступка Христа и символ смирения, равенства и служения ближним. Этот день помогает верующим настроиться на Пасху, очистить душу и отпустить тяжёлые мысли.