18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.82
559.9
6.15
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.04.2026, 08:04

«Цифровые кровососы»: кого лучше блокировать сразу

Новости Мира 0 488

После разговора по телефону вы чувствуете усталость и раздражение? Возможно, рядом — «цифровой кровосос». Психологи называют четыре типа собеседников, которые отнимают энергию даже через экран, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: medium.com
Фото: medium.com

Современная цифровая коммуникация облегчает жизнь, но вместе с тем создаёт идеальные условия для так называемых «энергетических вампиров». Это люди, которые через телефон, мессенджеры и социальные сети истощают ваши эмоциональные ресурсы. В отличие от офлайновых конфликтов, удалённое общение позволяет им нарушать личные границы в любое время суток — и сделать это незаметно для вас.

Психологи советуют научиться распознавать такие типы собеседников и при необходимости добавлять их в «чёрный список», чтобы сохранить эмоциональное здоровье.

1. Нытики: вечные жалобщики

Нытики кажутся «беспомощными и несчастными». Каждое их сообщение наполнено жалобами, а советы игнорируются. Их цель не решать проблемы, а просто делиться негативом, превращая собеседника в вынужденного «спасателя». Энергия тратится, отдачи нет, а настроение портится.

2. Агрессивные советчики: навязчивая «забота»

Эти люди знают «как правильно» во всём: от питания и воспитания детей до ремонта дома. Их любимые фразы: «ты должен», «тебе нужно». Под маской заботы скрывается контроль и доминирование. Постоянное общение с таким человеком снижает самооценку и повышает тревожность.

3. Пассивная агрессия: скрытые упрёки

На открытый конфликт такие личности не идут, но оставляют после себя чувство вины. Фразы вроде «Ну, если ты считаешь, что это правильно…» маскируют критику и манипуляцию. После разговора с ними остаётся стресс и опустошённость.

4. Контролёры: нарушители личных границ

Контролёры не признают ваше право на личное пространство. Они требуют немедленного ответа на сообщения, независимо от времени суток. Любая задержка воспринимается как обида, и следуют манипуляции и уточняющие вопросы, заставляющие испытывать чувство вины.

Как отличить токсичное общение от здорового

Признаки здорового общения:

  • Радость и лёгкость после разговора;
  • Спокойствие и взаимный интерес;
  • Возможность открыто выражать мнение без страха.

Признаки токсичного общения:

  • Опустошённость и раздражение;
  • Чувство вины;
  • Постоянный стресс после контакта с человеком.

Если после разговора остаются негативные эмоции, психологи рекомендуют не откладывать блокировку такого контакта.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь