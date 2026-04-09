«Цифровые кровососы»: кого лучше блокировать сразу

После разговора по телефону вы чувствуете усталость и раздражение? Возможно, рядом — «цифровой кровосос». Психологи называют четыре типа собеседников, которые отнимают энергию даже через экран, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: medium.com

Современная цифровая коммуникация облегчает жизнь, но вместе с тем создаёт идеальные условия для так называемых «энергетических вампиров». Это люди, которые через телефон, мессенджеры и социальные сети истощают ваши эмоциональные ресурсы. В отличие от офлайновых конфликтов, удалённое общение позволяет им нарушать личные границы в любое время суток — и сделать это незаметно для вас.

Психологи советуют научиться распознавать такие типы собеседников и при необходимости добавлять их в «чёрный список», чтобы сохранить эмоциональное здоровье.

1. Нытики: вечные жалобщики

Нытики кажутся «беспомощными и несчастными». Каждое их сообщение наполнено жалобами, а советы игнорируются. Их цель не решать проблемы, а просто делиться негативом, превращая собеседника в вынужденного «спасателя». Энергия тратится, отдачи нет, а настроение портится.

2. Агрессивные советчики: навязчивая «забота»

Эти люди знают «как правильно» во всём: от питания и воспитания детей до ремонта дома. Их любимые фразы: «ты должен», «тебе нужно». Под маской заботы скрывается контроль и доминирование. Постоянное общение с таким человеком снижает самооценку и повышает тревожность.

3. Пассивная агрессия: скрытые упрёки

На открытый конфликт такие личности не идут, но оставляют после себя чувство вины. Фразы вроде «Ну, если ты считаешь, что это правильно…» маскируют критику и манипуляцию. После разговора с ними остаётся стресс и опустошённость.

4. Контролёры: нарушители личных границ

Контролёры не признают ваше право на личное пространство. Они требуют немедленного ответа на сообщения, независимо от времени суток. Любая задержка воспринимается как обида, и следуют манипуляции и уточняющие вопросы, заставляющие испытывать чувство вины.

Как отличить токсичное общение от здорового

Признаки здорового общения:

Радость и лёгкость после разговора;

Спокойствие и взаимный интерес;

Возможность открыто выражать мнение без страха.

Признаки токсичного общения:

Опустошённость и раздражение;

Чувство вины;

Постоянный стресс после контакта с человеком.

Если после разговора остаются негативные эмоции, психологи рекомендуют не откладывать блокировку такого контакта.