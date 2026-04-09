Муж систематически истязал жену за «недовольное выражение лица»

В Южной Корее арестован мужчина за систематическое насилие над женой — он бил её за «недовольное выражение лица» и заставлял выполнять физические наказания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

В Южной Корее полиция задержала 40-летнего мужчину по обвинению в домашнем насилии. Как сообщает The JoongAng, супруг регулярно избивал жену, начиная с прошлого года, объясняя свои действия её «недовольным выражением лица».

По данным следствия, мужчина применял физическое насилие в самых разных формах. В одном из инцидентов 19 марта он ударил супругу после того, как нашёл кость в свиной грудинке, а затем заставил её отжиматься в течение часа, угрожая выселением из дома.

Нарушение запрета на приближение

Ранее мужчине был выдан запрет на приближение к жене ближе чем на 100 метров после трёх зарегистрированных актов насилия. Несмотря на это, он неоднократно связывался с супругой, которая находилась во временном убежище, и пытался выяснить её местонахождение, включая ложь о том, что она пропала.

Психологическое давление и отрицание вины

По информации полиции, мужчина оказывал психологическое давление, пытаясь замять дело о насилии. При этом сам он категорически отрицает все обвинения, предъявленные следствием.

Международные параллели

Случай в Южной Корее напоминает трагический инцидент в Италии прошлым летом. Там мужчина во время ссоры укусил беременную партнёршу, откусив ей часть языка. Женщина получила серьёзные травмы, но благодаря сложной операции смогла сохранить ребёнка. Мужчина был осуждён за тяжкие телесные повреждения и жестокое обращение, получив 4,5 года лишения свободы после апелляции прокурора, требовавшего 5 лет.