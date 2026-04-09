18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.82
559.9
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.04.2026, 09:43

Муж систематически истязал жену за «недовольное выражение лица»

Новости Мира 0 523

В Южной Корее арестован мужчина за систематическое насилие над женой — он бил её за «недовольное выражение лица» и заставлял выполнять физические наказания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: HTWE/Shutterstock/FOTODOM

В Южной Корее полиция задержала 40-летнего мужчину по обвинению в домашнем насилии. Как сообщает The JoongAng, супруг регулярно избивал жену, начиная с прошлого года, объясняя свои действия её «недовольным выражением лица».

По данным следствия, мужчина применял физическое насилие в самых разных формах. В одном из инцидентов 19 марта он ударил супругу после того, как нашёл кость в свиной грудинке, а затем заставил её отжиматься в течение часа, угрожая выселением из дома.

Нарушение запрета на приближение

Ранее мужчине был выдан запрет на приближение к жене ближе чем на 100 метров после трёх зарегистрированных актов насилия. Несмотря на это, он неоднократно связывался с супругой, которая находилась во временном убежище, и пытался выяснить её местонахождение, включая ложь о том, что она пропала.

Психологическое давление и отрицание вины

По информации полиции, мужчина оказывал психологическое давление, пытаясь замять дело о насилии. При этом сам он категорически отрицает все обвинения, предъявленные следствием.

Международные параллели

Случай в Южной Корее напоминает трагический инцидент в Италии прошлым летом. Там мужчина во время ссоры укусил беременную партнёршу, откусив ей часть языка. Женщина получила серьёзные травмы, но благодаря сложной операции смогла сохранить ребёнка. Мужчина был осуждён за тяжкие телесные повреждения и жестокое обращение, получив 4,5 года лишения свободы после апелляции прокурора, требовавшего 5 лет.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь