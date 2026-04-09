18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.82
559.9
6.15
Смотреть все >
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.04.2026, 11:38

Космический голод: самые «прожорливые» черные дыры лишились «еды»

Новости Мира 0 378

Сверхмассивные черные дыры, когда-то растущие с невероятной скоростью, теперь испытывают нехватку «пищи» — газа, необходимого для их разрастания, выяснили астрономы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: CC0 / ESA/Hubble & NASA, P. Cote /

Сверхмассивные черные дыры столкнулись с космическим голодом

Исследование, охватившее около 8000 черных дыр, показало, что самые массивные объекты Вселенной постепенно замедляют свой рост. Еще несколько миллиардов лет назад они активно поглощали газ и материю, увеличивая свою массу в миллионы и миллиарды раз по сравнению с Солнцем. Однако последние 10 миллиардов лет их «диета» резко сократилась.

Почему гиганты Вселенной растут медленно

Астрономов долгое время удивляло, почему гигантские черные дыры перестали стремительно увеличиваться в размерах. Новое исследование, проведенное совместно учеными из Свободного университета Брюсселя и Массачусетского технологического института (MIT), предлагает простое объяснение: сверхмассивным черным дырам стало просто не хватать газа. Период замедления роста совпал с эпохой, известной как «космический полдень», когда Вселенной было менее четверти от нынешнего возраста.

Первичные черные дыры и формирование вещества

Исследователи выдвинули гипотезу о важной роли первичных черных дыр — гипотетических объектов, которые могли появиться сразу после Большого взрыва из плотных областей плазмы. В отличие от черных дыр, образующихся из звезд, первичные могли иметь микроскопические размеры. Именно эти ранние объекты, по мнению ученых, могли влиять на распределение вещества во Вселенной, ограничивая доступ газа для последующего роста гигантов.

Космическая загадка постепенно раскрывается

Хотя сверхмассивные черные дыры продолжают поглощать материю, их аппетит заметно снизился по сравнению с первыми миллиардами лет существования Вселенной. Открытие помогает ученым понять, как формировалась структура космоса и почему рост самых крупных объектов замедлился.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
