Новости Актау и Мангыстау
09.04.2026, 12:52

Эксперт рассказала секрет дорогого образа

Новости Мира 0 502

Глубокие, насыщенные оттенки в одежде и аксессуарах способны мгновенно сделать образ дороже и элегантнее, утверждает фэшн-эксперт Наталья Семенова, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Pinterest

Оливковый — цвет элегантности и спокойствия

По словам арт-директора французского бренда «Michel Kataná», оливковый цвет ассоциируется с утонченностью и спокойствием.

  • Структурированная кожаная сумка насыщенного оливкового оттенка органично сочетается с бежевым тренчем и серым шерстяным костюмом.
  • Аксессуары из натуральной кожи, будь то ремни, перчатки или сумки, в оливковом цвете приобретают глубину и «дорогой» вид.
  • Шелковый платок в оливковых тонах добавляет продуманный акцент, превращая одежду в стильный образ.

Голубой — уверенность и статус

Семенова выделяет различие между небесно-голубым и глубоким синим:

  • Небесно-голубой ассоциируется с легкостью и беззаботностью.
  • Глубокий голубой подчеркивает статус, уверенность и спокойную силу.

Примеры использования:

  • Кашемировый шарф глубокого голубого оттенка на сером пальто поднимает уровень образа.
  • Кожаные перчатки такого цвета смотрятся дороже и оригинальнее, чем классические черные.

Коричневый — универсальная «дорогая» база

  • Коричневый цвет всегда актуален, легко комбинируется с другими оттенками и придает завершенность любому образу.
  • В аксессуарах высокого качества коричневый выглядит солидно и стильно.

Сиреневый — мягкая уверенность

Многие считают сиреневый легкомысленным, но, по словам эксперта:

  • В аксессуарах высокого качества он выглядит сдержанно и женственно.
  • Шелковый платок или кашемировый шарф сиреневого цвета освежает костюм, не перетягивая внимание.
  • Оптимальные сочетания: серый, бежевый или темно-синий; черный может «приглушить» нежность оттенка.

Бирюзовый — смелый и свежий акцент

Бирюзовый требует уверенности в сочетаниях:

  • Глубокие, насыщенные оттенки напоминают морскую волну или драгоценные камни.
  • Бирюзовая сумка или ремень могут стать главным элементом образа.
  • Шелковый платок в бирюзовых тонах, сочетаясь с коричневым или оливковым, добавляет энергии без лишней яркости.

Итог

Создать дорогой, осознанный образ помогают:

  • Сложные, глубокие оттенки.
  • Качественные материалы: матовая кожа, гладкий шелк, кашемир.
  • Грамотное сочетание акцентов и базовых элементов гардероба.

По мнению Натальи Семеновой, именно внимание к деталям и цветам превращает обычный комплект одежды в стильный и «дорогой» образ.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь