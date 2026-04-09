Эксперт рассказала секрет дорогого образа

Глубокие, насыщенные оттенки в одежде и аксессуарах способны мгновенно сделать образ дороже и элегантнее, утверждает фэшн-эксперт Наталья Семенова, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Оливковый — цвет элегантности и спокойствия

По словам арт-директора французского бренда «Michel Kataná», оливковый цвет ассоциируется с утонченностью и спокойствием.

Структурированная кожаная сумка насыщенного оливкового оттенка органично сочетается с бежевым тренчем и серым шерстяным костюмом.

Аксессуары из натуральной кожи, будь то ремни, перчатки или сумки, в оливковом цвете приобретают глубину и «дорогой» вид.

Шелковый платок в оливковых тонах добавляет продуманный акцент, превращая одежду в стильный образ.

Голубой — уверенность и статус

Семенова выделяет различие между небесно-голубым и глубоким синим:

Небесно-голубой ассоциируется с легкостью и беззаботностью.

Глубокий голубой подчеркивает статус, уверенность и спокойную силу.

Примеры использования:

Кашемировый шарф глубокого голубого оттенка на сером пальто поднимает уровень образа.

Кожаные перчатки такого цвета смотрятся дороже и оригинальнее, чем классические черные.

Коричневый — универсальная «дорогая» база

Коричневый цвет всегда актуален, легко комбинируется с другими оттенками и придает завершенность любому образу.

В аксессуарах высокого качества коричневый выглядит солидно и стильно.

Сиреневый — мягкая уверенность

Многие считают сиреневый легкомысленным, но, по словам эксперта:

В аксессуарах высокого качества он выглядит сдержанно и женственно.

Шелковый платок или кашемировый шарф сиреневого цвета освежает костюм, не перетягивая внимание.

Оптимальные сочетания: серый, бежевый или темно-синий; черный может «приглушить» нежность оттенка.

Бирюзовый — смелый и свежий акцент

Бирюзовый требует уверенности в сочетаниях:

Глубокие, насыщенные оттенки напоминают морскую волну или драгоценные камни.

Бирюзовая сумка или ремень могут стать главным элементом образа.

Шелковый платок в бирюзовых тонах, сочетаясь с коричневым или оливковым, добавляет энергии без лишней яркости.

Итог

Создать дорогой, осознанный образ помогают:

Сложные, глубокие оттенки.

Качественные материалы: матовая кожа, гладкий шелк, кашемир.

Грамотное сочетание акцентов и базовых элементов гардероба.

По мнению Натальи Семеновой, именно внимание к деталям и цветам превращает обычный комплект одежды в стильный и «дорогой» образ.