Эксперт рассказала секрет дорогого образа

Оливковый — цвет элегантности и спокойствия
По словам арт-директора французского бренда «Michel Kataná», оливковый цвет ассоциируется с утонченностью и спокойствием.
- Структурированная кожаная сумка насыщенного оливкового оттенка органично сочетается с бежевым тренчем и серым шерстяным костюмом.
- Аксессуары из натуральной кожи, будь то ремни, перчатки или сумки, в оливковом цвете приобретают глубину и «дорогой» вид.
- Шелковый платок в оливковых тонах добавляет продуманный акцент, превращая одежду в стильный образ.
Голубой — уверенность и статус
Семенова выделяет различие между небесно-голубым и глубоким синим:
- Небесно-голубой ассоциируется с легкостью и беззаботностью.
- Глубокий голубой подчеркивает статус, уверенность и спокойную силу.
Примеры использования:
- Кашемировый шарф глубокого голубого оттенка на сером пальто поднимает уровень образа.
- Кожаные перчатки такого цвета смотрятся дороже и оригинальнее, чем классические черные.
Коричневый — универсальная «дорогая» база
- Коричневый цвет всегда актуален, легко комбинируется с другими оттенками и придает завершенность любому образу.
- В аксессуарах высокого качества коричневый выглядит солидно и стильно.
Сиреневый — мягкая уверенность
Многие считают сиреневый легкомысленным, но, по словам эксперта:
- В аксессуарах высокого качества он выглядит сдержанно и женственно.
- Шелковый платок или кашемировый шарф сиреневого цвета освежает костюм, не перетягивая внимание.
- Оптимальные сочетания: серый, бежевый или темно-синий; черный может «приглушить» нежность оттенка.
Бирюзовый — смелый и свежий акцент
Бирюзовый требует уверенности в сочетаниях:
- Глубокие, насыщенные оттенки напоминают морскую волну или драгоценные камни.
- Бирюзовая сумка или ремень могут стать главным элементом образа.
- Шелковый платок в бирюзовых тонах, сочетаясь с коричневым или оливковым, добавляет энергии без лишней яркости.
Итог
Создать дорогой, осознанный образ помогают:
- Сложные, глубокие оттенки.
- Качественные материалы: матовая кожа, гладкий шелк, кашемир.
- Грамотное сочетание акцентов и базовых элементов гардероба.
По мнению Натальи Семеновой, именно внимание к деталям и цветам превращает обычный комплект одежды в стильный и «дорогой» образ.
