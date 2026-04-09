В Windows сломалось меню «Пуск»

Microsoft подтвердила, что обновление вызвало сбой меню «Пуск» в Windows 11. Компания оперативно отозвала обновление и выпустила исправляющий патч, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Проблема коснулась «небольшого числа пользователей», у которых перестали отображаться данные и иконки быстрого запуска в меню «Пуск». Microsoft заявляет, что сбой появился недавно, хотя наблюдения о неполадках фиксировались журналистами Bleeping Computer в течение нескольких месяцев.
Как объяснили в Microsoft, ошибка была связана с обновлением Bing на стороне сервера. Обновление должно было повысить производительность поиска, но вместо этого нарушило работу меню «Пуск».
Чтобы исправить ситуацию, Microsoft отозвала проблемное обновление и выпустила патч для восстановления функционала меню. Представители компании призвали пользователей установить обновление как можно скорее.
Эксперты отмечают, что сбои меню «Пуск» в Windows — не редкость:
