В Windows сломалось меню «Пуск»

Microsoft подтвердила, что обновление вызвало сбой меню «Пуск» в Windows 11. Компания оперативно отозвала обновление и выпустила исправляющий патч, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Проблема коснулась «небольшого числа пользователей», у которых перестали отображаться данные и иконки быстрого запуска в меню «Пуск». Microsoft заявляет, что сбой появился недавно, хотя наблюдения о неполадках фиксировались журналистами Bleeping Computer в течение нескольких месяцев.

Причина неполадки

Как объяснили в Microsoft, ошибка была связана с обновлением Bing на стороне сервера. Обновление должно было повысить производительность поиска, но вместо этого нарушило работу меню «Пуск».

Меры компании

Чтобы исправить ситуацию, Microsoft отозвала проблемное обновление и выпустила патч для восстановления функционала меню. Представители компании призвали пользователей установить обновление как можно скорее.

История проблем с меню «Пуск»

Эксперты отмечают, что сбои меню «Пуск» в Windows — не редкость:

В ноябре прошлого года другая ошибка приводила к сбою «Пуска», «Проводника» и других приложений.

В июне 2023 года инженерам Microsoft пришлось устранять зависания меню «Пуск» во время работы системы.

Рекомендации для пользователей