Назван сорт сыра, который снижает уровень «плохого» холестерина

Ученые выяснили, что ежедневное употребление сыра чеддер может положительно влиять на уровень холестерина и обеспечивать организм витамином K, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Чеддер оказался полезен для сосудов

Исследователи из Университетского колледжа Дублина пришли к выводу, что сыр чеддер может быть полезен для сердечно-сосудистой системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function.

В эксперименте участвовали 60 человек старше 50 лет с избыточным весом. В течение шести недель они ежедневно съедали по 120 граммов чеддера. Ученые сравнили два вида сыра — из молока коров на пастбищном корме и на смешанном рационе.

Что показало исследование

Выяснилось, что регулярное употребление чеддера улучшало показатели витамина K, который важен не только для свертываемости крови, но и для здоровья сосудов и костей.

Кроме того, ученые зафиксировали различия в влиянии сыра на уровень холестерина у мужчин и женщин.

У мужчин вырос уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) ;

вырос уровень ; У женщин снизились показатели общего холестерина и «плохого» холестерина (ЛПНП).

При этом заметной разницы между двумя видами чеддера по основным результатам исследователи не обнаружили.

Что это значит

Авторы работы считают, что чеддер может быть не только источником кальция и белка, но и продуктом, который способен положительно влиять на обмен веществ и липидный профиль крови.

В то же время ученые подчеркивают, что такие продукты стоит рассматривать как часть сбалансированного питания, а не как замену лечению.