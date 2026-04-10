Попугай стал звездой соцсетей после погружения в мини-подводную лодку

Попугай Бебе стал интернет-сенсацией после погружения в мини-подводную лодку, специально созданную для птиц, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Mail .

Попугай-подводник покоряет соцсети

Домашний попугай по кличке Бебе стал вирусным в Instagram после необычного приключения: его владелец взял птицу на снорклинг в мини-подводной лодке. Событие вызвало широкий резонанс и бурные обсуждения среди пользователей сети.

Как была устроена «птичья» подводная лодка

Владелец попугая, Стивен Лоер, рассказал, что специально для Бебе была изготовлена капсула с безопасной подачей воздуха.

Использовался прозрачный пластиковый контейнер.

Контейнер подключался к баллону с фильтрованным воздухом.

Встроенная система контролировала уровень кислорода.

Погружение длилось около 15 минут, при этом птица находилась в спокойном состоянии и добровольно вошла в капсулу.

Реакция зоозащитников

Не все оценили эксперимент положительно. Многие пользователи и специалисты по защите животных осудили погружение, отметив, что «птице не место под водой».

Попугай привык к экстриму

По словам знакомых семьи, Бебе давно участвует в необычных активностях. Среди них:

Поездки на велосипеде вместе с хозяевами

Другие экстремальные развлечения

Эксперимент с подводной лодкой стал очередным примером таких приключений.