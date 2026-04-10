09.04.2026, 20:33

Попугай стал звездой соцсетей после погружения в мини-подводную лодку

Новости Мира 0 424

Попугай Бебе стал интернет-сенсацией после погружения в мини-подводную лодку, специально созданную для птиц, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Mail.

Фото: instagram

Попугай-подводник покоряет соцсети

Домашний попугай по кличке Бебе стал вирусным в Instagram после необычного приключения: его владелец взял птицу на снорклинг в мини-подводной лодке. Событие вызвало широкий резонанс и бурные обсуждения среди пользователей сети.

Как была устроена «птичья» подводная лодка

Владелец попугая, Стивен Лоер, рассказал, что специально для Бебе была изготовлена капсула с безопасной подачей воздуха.

  • Использовался прозрачный пластиковый контейнер.
  • Контейнер подключался к баллону с фильтрованным воздухом.
  • Встроенная система контролировала уровень кислорода.

Погружение длилось около 15 минут, при этом птица находилась в спокойном состоянии и добровольно вошла в капсулу.

Реакция зоозащитников

Не все оценили эксперимент положительно. Многие пользователи и специалисты по защите животных осудили погружение, отметив, что «птице не место под водой».

Попугай привык к экстриму

По словам знакомых семьи, Бебе давно участвует в необычных активностях. Среди них:

  • Поездки на велосипеде вместе с хозяевами
  • Другие экстремальные развлечения

Эксперимент с подводной лодкой стал очередным примером таких приключений.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь