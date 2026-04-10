Путин объявил Пасхальное перемирие: названы точные даты и условия

Россия объявила временное прекращение огня в связи с празднованием Пасхи — перемирие будет действовать почти двое суток, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сроки перемирия

Владимир Путин объявил о введении Пасхального перемирия. Решение принято в связи с приближением православного праздника — Светлого Христова Воскресения.

Согласно официальному заявлению Кремля:

перемирие начнется 11 апреля в 16:00

завершится 12 апреля к концу дня 2026 года

На этот период российским военным предписано полностью остановить боевые действия по всем направлениям.

Ожидания от другой стороны

В Москве подчеркнули, что рассчитывают на аналогичные действия со стороны Украины.

В заявлении отмечается, что российская сторона «исходит из того, что украинская сторона последует этому примеру», что позволит сохранить режим тишины на время религиозного праздника.

Указания военным

Министру обороны и начальнику Генерального штаба даны прямые распоряжения:

обеспечить соблюдение режима прекращения огня

контролировать ситуацию на всех участках

при необходимости оперативно реагировать на изменения обстановки

Готовность к провокациям

Несмотря на объявленное перемирие, войска получили дополнительные инструкции.

Военным поручено:

быть готовыми к возможным провокациям

пресекать любые агрессивные действия

реагировать на нарушения режима прекращения огня

Таким образом, перемирие вводится с оговоркой на сохранение обороноспособности и контроля над ситуацией.