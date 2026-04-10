© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.04.2026, 07:10

В Германии хотят отправлять детей в концентрационные лагеря

В Германии планируют расширить финансирование школьных поездок в мемориальные комплексы бывших нацистских концлагерей, увеличив число участников таких образовательных визитов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Martin Schutt/Global Look Press

Германия увеличит финансирование школьных поездок в мемориальные лагеря

Программа на 10 миллионов евро

Власти Германии совместно с фондом Bethe Foundation запускают пятилетнюю программу, направленную на расширение школьных образовательных поездок в мемориальные комплексы бывших концлагерей времен Второй мировой войны.

Общий объем финансирования составит около 10 миллионов евро. Средства планируется направить на организацию и поддержку экскурсий для учащихся.

Цель — историческое образование молодежи

Министр по делам семьи Германии Карин Прин подчеркнула, что программа ориентирована на усиление исторической памяти среди молодежи.

По ее словам, посещение таких мест, как Аушвиц, Треблинка и Собибор, помогает школьникам лучше понять масштабы трагедии Холокоста, особенно на фоне того, что живых свидетелей событий становится все меньше.

Рост числа участников экскурсий

С 2010 года образовательные поездки в подобные мемориальные места уже посетили более 40 тысяч немецких школьников.

Теперь власти ставят задачу увеличить ежегодное число участников до примерно 12 тысяч человек, расширяя доступ к таким программам.

Личная позиция министра

Карин Прин, которая отмечает наличие еврейских корней в своей семье, заявила, что такие поездки важны для понимания причин и механизмов исторических трагедий.

Она подчеркнула, что посещение мемориалов само по себе не формирует политические взгляды, но помогает осознать, как постепенно развивались процессы дегуманизации и лишения прав в нацистской Германии.

Контекст

Ранее в Германии также обсуждались изменения, связанные с нормами, регулирующими выезд военнослужащих, однако они не применяются на практике из-за добровольного характера военной службы в стране.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь