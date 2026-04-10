Россия готовит масштабное ужесточение миграционных правил: что изменится

В России готовится законопроект, который почти вдвое увеличит число оснований для выдворения иностранных граждан. Документ предполагает расширение списка с 22 до 43 пунктов и ужесточение контроля за пребыванием мигрантов в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Совет Государственной думы на следующей неделе приступит к рассмотрению инициативы, направленной на расширение оснований для высылки иностранных граждан из России.

Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, число причин для выдворения планируется увеличить почти в два раза — с действующих 22 до 43. По его словам, работа по ужесточению миграционного законодательства ведется с 2024 года и уже привела к принятию 22 федеральных законов, значительная часть которых была инициирована депутатами.

Володин отметил, что цель изменений — усиление контроля за миграционными потоками и предотвращение нелегального пребывания иностранных граждан.

Какие основания уже действуют для выдворения

В настоящее время Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает 22 основания для выдворения иностранных граждан.

Среди них:

незаконный оборот наркотических средств;

нарушение миграционных правил и режима пересечения границы;

незаконная трудовая деятельность;

нарушение миграционного учета;

несоответствие заявленной цели въезда фактической;

пропаганда запрещенного характера, включая отдельные формы идеологической и социальной агитации;

другие административные нарушения, связанные с пребыванием в стране.

По данным на 2025 год, из России по различным основаниям были выдворены около 72 тысяч иностранных граждан.

Какие новые причины могут появиться

Если законопроект будет принят, перечень оснований для выдворения расширится еще на 21 пункт.

В числе предлагаемых новых оснований:

нарушение общественного порядка;

неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов;

создание препятствий работе объектов инфраструктуры и транспорта;

распространение в интернете информации, которая может оскорблять общественную нравственность и человеческое достоинство;

публичные действия, которые трактуются как дискредитация Вооружённых сил РФ;

призывы к введению или продлению санкций против России, ее граждан или компаний.

Таким образом, под действие новых норм могут попасть не только нарушения миграционного режима, но и ряд публичных и поведенческих факторов.

Штрафы и возможный запрет на въезд

Отдельным блоком законопроекта предусмотрено усиление административных мер.

Помимо выдворения, в ряде случаев могут применяться повышенные штрафы, а также последующий запрет на въезд в страну.

Инициаторы подчеркивают, что действующие штрафы часто не оказывают достаточного воздействия, поскольку их размер остается относительно небольшим.

Законопроект согласован с ведомствами

По информации, ранее опубликованной в СМИ, инициатива уже получила поддержку правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Документ также был согласован с рядом ключевых ведомств, включая:

Министерство юстиции РФ

Министерство обороны РФ

Росгвардию

ФСБ

ФСО

ФССП

Позиции депутатов: «штрафы не работают»

В Госдуме считают, что ужесточение мер позволит повысить дисциплину среди иностранных граждан.

Депутат Алексей Говырин отметил, что в ряде случаев нарушения, которые сейчас заканчиваются лишь штрафом, могут повлечь более серьезные последствия — вплоть до выдворения и запрета на въезд.

По его словам, действующие штрафы в несколько тысяч рублей недостаточно эффективны, тогда как риск потери права на проживание и работу в стране может стать сдерживающим фактором.

При этом подчеркивается, что решение о выдворении будет приниматься судом с учетом обстоятельств дела, включая семейное положение и длительность проживания в России.

Схожую позицию выразил и депутат Алексей Журавлев, заявив, что лица, публично выступающие против государства, не должны находиться на территории страны.

Итог

Если инициатива будет поддержана, Россия почти вдвое расширит перечень оснований для выдворения иностранных граждан. Законопроект станет одним из наиболее заметных шагов по дальнейшему ужесточению миграционной политики, начатой в последние годы.