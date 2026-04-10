Еврокомиссия выступила против платного прохода судов через Ормузский пролив

Европейская комиссия выступила против любых попыток введения платы за проход судов через Ормузский пролив, включая инициативы США и Ирана. В Брюсселе заявили, что международное право гарантирует свободу судоходства без дополнительных сборов. При этом окончательное решение о возможной оплате остается за судоходными компаниями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Euronews.
Европейская комиссия отвергла инициативы, предполагающие введение платы за проход судов через Ормузский пролив, независимо от того, исходят ли они от Ирана или Соединённых Штатов.
В Брюсселе подчеркнули, что международное морское право закрепляет принцип свободного судоходства.
Пресс-секретарь Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни отметил, что любые сборы за транзит через международные морские пути противоречат действующим нормам.
«Международное право предусматривает свободу судоходства, а что это значит? Это означает отсутствие каких-либо платежей или сборов», — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни.
Он добавил, что Ормузский пролив, как и другие ключевые морские маршруты, должен оставаться открытым для свободной навигации.
«Ормузский пролив, как и любой другой морской путь, является общим благом для всего человечества, а значит, навигация должна быть свободной. Свобода судоходства должна быть восстановлена», — сказал он.
Реакция Еврокомиссии последовала после того, как президент США Дональд Трамп предложил создать «совместное предприятие» с Ираном для возможного введения платного прохода через стратегически важный морской маршрут.
Ормузский пролив имеет ключевое значение для мировой энергетики, через него проходит значительная часть поставок нефти, газа и удобрений.
Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что данная инициатива будет дополнительно обсуждаться. При этом она подчеркнула, что приоритетом остаётся восстановление свободного судоходства без ограничений и дополнительных платежей.
По данным источников, ситуация в регионе остаётся напряжённой. В разное время сообщалось о перебоях в движении судов и усложнении транзита через пролив.
Также отмечалось, что в регионе предпринимались попытки введения различных схем оплаты за проход судов, что вызвало критику со стороны европейских структур, настаивающих на соблюдении норм международного права.
Еврокомиссия при этом подчеркнула, что окончательное решение о возможной оплате транзита остаётся за судоходными компаниями, которые должны самостоятельно оценивать риски и условия работы в регионе.
