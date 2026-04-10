Еврокомиссия выступила против платного прохода судов через Ормузский пролив

Европейская комиссия выступила против любых попыток введения платы за проход судов через Ормузский пролив, включая инициативы США и Ирана. В Брюсселе заявили, что международное право гарантирует свободу судоходства без дополнительных сборов. При этом окончательное решение о возможной оплате остается за судоходными компаниями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Euronews .

Фото pixabay.com

Европейская комиссия отвергла инициативы, предполагающие введение платы за проход судов через Ормузский пролив, независимо от того, исходят ли они от Ирана или Соединённых Штатов.

В Брюсселе подчеркнули, что международное морское право закрепляет принцип свободного судоходства.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни отметил, что любые сборы за транзит через международные морские пути противоречат действующим нормам.

«Международное право предусматривает свободу судоходства, а что это значит? Это означает отсутствие каких-либо платежей или сборов», — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни.

Он добавил, что Ормузский пролив, как и другие ключевые морские маршруты, должен оставаться открытым для свободной навигации.

«Ормузский пролив, как и любой другой морской путь, является общим благом для всего человечества, а значит, навигация должна быть свободной. Свобода судоходства должна быть восстановлена», — сказал он.

Реакция Еврокомиссии последовала после того, как президент США Дональд Трамп предложил создать «совместное предприятие» с Ираном для возможного введения платного прохода через стратегически важный морской маршрут.

Ормузский пролив имеет ключевое значение для мировой энергетики, через него проходит значительная часть поставок нефти, газа и удобрений.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что данная инициатива будет дополнительно обсуждаться. При этом она подчеркнула, что приоритетом остаётся восстановление свободного судоходства без ограничений и дополнительных платежей.

По данным источников, ситуация в регионе остаётся напряжённой. В разное время сообщалось о перебоях в движении судов и усложнении транзита через пролив.

Также отмечалось, что в регионе предпринимались попытки введения различных схем оплаты за проход судов, что вызвало критику со стороны европейских структур, настаивающих на соблюдении норм международного права.

Еврокомиссия при этом подчеркнула, что окончательное решение о возможной оплате транзита остаётся за судоходными компаниями, которые должны самостоятельно оценивать риски и условия работы в регионе.