Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
10.04.2026, 10:46

Как место жительства влияет на скорость старения мозга человека

Условия жизни в городе могут ускорять старение мозга. Об этом рассказал эволюционный биолог Петр Лидский, отметив влияние загрязнения воздуха, шума и стресса, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Где мозг стареет быстрее: ученый объяснил роль городской среды

Жизнь в неблагоприятной городской среде может быть связана с ускоренным старением мозга по сравнению с более чистыми и спокойными регионами. Об этом сообщил эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский.

По словам специалиста, речь не идет о том, что любой город автоматически вреднее сельской местности. Однако совокупность факторов в крупных урбанизированных зонах действительно может негативно влиять на когнитивное здоровье.

Какие факторы в городе ускоряют старение мозга

Ученый подчеркнул, что на состояние мозга влияет не один параметр, а целый комплекс условий окружающей среды.

Среди наиболее значимых факторов он выделил:

  • загрязнение воздуха, включая мелкодисперсные частицы
  • шумовое загрязнение
  • экстремальную жару
  • хронический стресс
  • недостаток зеленых зон

По его словам, именно сочетание этих факторов формирует среду, которая может ускорять возрастные изменения мозга.

PM2.5 и их влияние на организм

Отдельное внимание биолог уделил частицам PM2.5 — микроскопическим загрязнителям диаметром менее 2,5 микрометра.

Из-за своего размера они способны:

  • проникать в дыхательные пути
  • попадать в кровоток
  • провоцировать системное воспаление
  • усиливать окислительный стресс
  • повреждать сосуды, включая те, что питают мозг

Лидский отметил, что воздействие PM2.5 уже связано с ускоренным снижением когнитивных функций и повышенным риском деменции, включая болезнь Альцгеймера.

Экспозом: как совокупность факторов влияет на мозг

По словам ученого, старение мозга нельзя объяснить одним воздействием. Важно учитывать так называемый «экспозом» — совокупность всех внешних нагрузок на организм на протяжении жизни.

В него входят:

  • экологические загрязнения
  • социально-экономические условия
  • уровень стресса
  • климатические факторы
  • доступ к зеленым зонам

Именно взаимодействие этих факторов, по мнению специалистов, и определяет скорость возрастных изменений мозга.

Микропластик: возможные риски, но пока без окончательных доказательств

Отдельно Лидский упомянул микропластик. По его словам, уже есть данные о его попадании в организм человека и обнаружении в различных тканях, включая мозг и спинномозговую жидкость.

Также исследователи фиксируют его накопление в атеросклеротических бляшках и возможную связь с рисками сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако ученый подчеркнул, что влияние микропластика на здоровье мозга пока изучено недостаточно и не подтверждено так же убедительно, как воздействие PM2.5.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь