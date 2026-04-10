Как место жительства влияет на скорость старения мозга человека

Условия жизни в городе могут ускорять старение мозга. Об этом рассказал эволюционный биолог Петр Лидский, отметив влияние загрязнения воздуха, шума и стресса, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Где мозг стареет быстрее: ученый объяснил роль городской среды

Жизнь в неблагоприятной городской среде может быть связана с ускоренным старением мозга по сравнению с более чистыми и спокойными регионами. Об этом сообщил эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский.

По словам специалиста, речь не идет о том, что любой город автоматически вреднее сельской местности. Однако совокупность факторов в крупных урбанизированных зонах действительно может негативно влиять на когнитивное здоровье.

Какие факторы в городе ускоряют старение мозга

Ученый подчеркнул, что на состояние мозга влияет не один параметр, а целый комплекс условий окружающей среды.

Среди наиболее значимых факторов он выделил:

загрязнение воздуха, включая мелкодисперсные частицы

шумовое загрязнение

экстремальную жару

хронический стресс

недостаток зеленых зон

По его словам, именно сочетание этих факторов формирует среду, которая может ускорять возрастные изменения мозга.

PM2.5 и их влияние на организм

Отдельное внимание биолог уделил частицам PM2.5 — микроскопическим загрязнителям диаметром менее 2,5 микрометра.

Из-за своего размера они способны:

проникать в дыхательные пути

попадать в кровоток

провоцировать системное воспаление

усиливать окислительный стресс

повреждать сосуды, включая те, что питают мозг

Лидский отметил, что воздействие PM2.5 уже связано с ускоренным снижением когнитивных функций и повышенным риском деменции, включая болезнь Альцгеймера.

Экспозом: как совокупность факторов влияет на мозг

По словам ученого, старение мозга нельзя объяснить одним воздействием. Важно учитывать так называемый «экспозом» — совокупность всех внешних нагрузок на организм на протяжении жизни.

В него входят:

экологические загрязнения

социально-экономические условия

уровень стресса

климатические факторы

доступ к зеленым зонам

Именно взаимодействие этих факторов, по мнению специалистов, и определяет скорость возрастных изменений мозга.

Микропластик: возможные риски, но пока без окончательных доказательств

Отдельно Лидский упомянул микропластик. По его словам, уже есть данные о его попадании в организм человека и обнаружении в различных тканях, включая мозг и спинномозговую жидкость.

Также исследователи фиксируют его накопление в атеросклеротических бляшках и возможную связь с рисками сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако ученый подчеркнул, что влияние микропластика на здоровье мозга пока изучено недостаточно и не подтверждено так же убедительно, как воздействие PM2.5.