Пасха в 2026 году: дата, история и смысл главного христианского праздника

Пасха — главный православный праздник, символизирующий Воскресение Христово и победу жизни над смертью. В 2026 году верующие отметят её в первой половине апреля, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газеты.Ru».

Когда Пасха в 2026 году

Пасха относится к переходящим праздникам, поэтому её дата ежегодно меняется. В 2026 году православные христиане отметят Светлое Христово Воскресение 12 апреля.

Католическая Пасха в 2026 году пришлась на 5 апреля, то есть на неделю раньше.

Подготовка к празднику начинается задолго до самой даты — с Великого поста, который длится почти семь недель и завершается перед Пасхой.

Почему дата Пасхи меняется каждый год

Дата Пасхи рассчитывается по особой системе церковных правил — пасхалии, которая учитывает:

лунный календарь;

весеннее равноденствие;

день недели (всегда воскресенье).

Согласно традиции, Пасха празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия.

Такое правило было утверждено еще в IV веке на Никейском соборе.

Дополнительный фактор — различие календарей:

православная церковь использует юлианский календарь;

католическая — григорианский.

Из-за этого даты празднования часто не совпадают.

История праздника Пасхи

Слово «Пасха» происходит от древнееврейского «Песах», что означает «прохождение мимо».

Изначально Песах был связан с исходом евреев из Египта и освобождением из рабства. В христианской традиции этот смысл получил новое содержание.

Пасха стала праздником Воскресения Иисуса Христа, который, согласно Евангелию, был распят, а затем воскрес, победив смерть.

В раннем христианстве дата праздника различалась в разных общинах. Лишь на Никейском соборе было закреплено единое правило его определения.

Значение Пасхи для православных верующих

Пасха считается главным праздником церковного года и называется «праздником праздников».

Её основной смысл — в духовной победе жизни над смертью.

По словам представителей духовенства, через Воскресение Христово верующие получают надежду на вечную жизнь и прощение грехов.

Пасха воспринимается не только как историческое событие, но и как основа христианской веры, символ обновления и внутреннего преображения человека.

Главные традиции Пасхи

Подготовка к празднику

Перед Пасхой верующие соблюдают Великий пост. В этот период:

ограничивают питание;

больше молятся;

совершают духовную работу над собой;

посещают исповедь и причастие.

Пасхальное богослужение

Главное событие праздника — ночная служба.

Она включает:

полунощницу;

крестный ход;

заутреню;

праздничную литургию.

Во время службы меняются облачения священнослужителей, звучат торжественные песнопения, а главным становится радостное приветствие:

«Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!»

Пасхальный огонь

Один из главных символов праздника — Благодатный огонь, который ежегодно сходит в Иерусалиме в храме Гроба Господня.

Считается, что он символизирует свет Воскресения и победу над тьмой. После появления огонь доставляют в разные страны и храмы.

Пасхальный звон

Звон колоколов в пасхальную ночь символизирует радость Воскресения и торжество жизни. Он сопровождает крестные ходы и праздничные службы.

Освящение пищи

Перед праздником верующие приносят в храмы:

куличи;

творожную пасху;

крашеные яйца.

После ночной службы начинается разговение — первый прием пищи после поста.

Пасхальный кулич

Кулич символизирует праздничный хлеб и духовную радость. Он связан с традицией общей трапезы и воспоминанием о Воскресении Христа.

Крашеные яйца

Яйцо считается символом новой жизни и воскресения. По преданию, оно стало красным в руках Марии Магдалины, когда она сообщила о Воскресении Христовом.

Смысл праздника

Пасха объединяет духовные и семейные традиции. Для верующих она является напоминанием о надежде, вере и победе жизни над смертью.