Пасха в 2026 году: дата, история и смысл главного христианского праздника

Пасха — главный православный праздник, символизирующий Воскресение Христово и победу жизни над смертью. В 2026 году верующие отметят её в первой половине апреля, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газеты.Ru».
Пасха относится к переходящим праздникам, поэтому её дата ежегодно меняется. В 2026 году православные христиане отметят Светлое Христово Воскресение 12 апреля.
Католическая Пасха в 2026 году пришлась на 5 апреля, то есть на неделю раньше.
Подготовка к празднику начинается задолго до самой даты — с Великого поста, который длится почти семь недель и завершается перед Пасхой.
Дата Пасхи рассчитывается по особой системе церковных правил — пасхалии, которая учитывает:
Согласно традиции, Пасха празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия.
Такое правило было утверждено еще в IV веке на Никейском соборе.
Дополнительный фактор — различие календарей:
Из-за этого даты празднования часто не совпадают.
Слово «Пасха» происходит от древнееврейского «Песах», что означает «прохождение мимо».
Изначально Песах был связан с исходом евреев из Египта и освобождением из рабства. В христианской традиции этот смысл получил новое содержание.
Пасха стала праздником Воскресения Иисуса Христа, который, согласно Евангелию, был распят, а затем воскрес, победив смерть.
В раннем христианстве дата праздника различалась в разных общинах. Лишь на Никейском соборе было закреплено единое правило его определения.
Пасха считается главным праздником церковного года и называется «праздником праздников».
Её основной смысл — в духовной победе жизни над смертью.
По словам представителей духовенства, через Воскресение Христово верующие получают надежду на вечную жизнь и прощение грехов.
Пасха воспринимается не только как историческое событие, но и как основа христианской веры, символ обновления и внутреннего преображения человека.
Перед Пасхой верующие соблюдают Великий пост. В этот период:
Главное событие праздника — ночная служба.
Она включает:
Во время службы меняются облачения священнослужителей, звучат торжественные песнопения, а главным становится радостное приветствие:
«Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!»
Один из главных символов праздника — Благодатный огонь, который ежегодно сходит в Иерусалиме в храме Гроба Господня.
Считается, что он символизирует свет Воскресения и победу над тьмой. После появления огонь доставляют в разные страны и храмы.
Звон колоколов в пасхальную ночь символизирует радость Воскресения и торжество жизни. Он сопровождает крестные ходы и праздничные службы.
Перед праздником верующие приносят в храмы:
После ночной службы начинается разговение — первый прием пищи после поста.
Кулич символизирует праздничный хлеб и духовную радость. Он связан с традицией общей трапезы и воспоминанием о Воскресении Христа.
Яйцо считается символом новой жизни и воскресения. По преданию, оно стало красным в руках Марии Магдалины, когда она сообщила о Воскресении Христовом.
Пасха объединяет духовные и семейные традиции. Для верующих она является напоминанием о надежде, вере и победе жизни над смертью.
