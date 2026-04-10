10.04.2026, 12:02

Дуров сделал громкое заявление о WhatsApp: «Крупнейший обман в истории»

Новости Мира

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что защита переписки в WhatsApp может вводить пользователей в заблуждение и не гарантирует полной конфиденциальности, сообщает Lada.kz. 

Фото: anti-malware.ru

Глава Telegram выступил с резкой критикой популярного мессенджера, принадлежащего Meta. По его словам, заявленная система шифрования в WhatsApp не обеспечивает той степени безопасности, о которой говорится пользователям.

Дуров утверждает, что аудитория сервиса — миллиарды человек — могла быть дезориентирована обещаниями полной защиты личной переписки. Он назвал это «крупнейшим обманом в истории».

В чем суть претензий

По мнению Дурова:

  • сообщения пользователей могут быть доступны самой платформе;
  • данные, как он утверждает, передаются третьим сторонам;
  • реальный уровень защиты не соответствует публичным заявлениям компании.

Он подчеркнул, что такие механизмы ставят под сомнение конфиденциальность общения внутри мессенджера.

Позиция Telegram

Глава Telegram отдельно отметил, что его платформа придерживается иной политики.

По словам Дурова:

  • Telegram не читает личные сообщения пользователей;
  • компания не передает переписку третьим лицам;
  • такой подход будет сохранен и в будущем.

Контекст: обход блокировок и адаптация сервиса

Ранее, 4 апреля, Дуров также затронул тему работы Telegram в России. Он заявил, что мессенджер продолжит адаптироваться к ограничениям и усложнять попытки блокировки.

В частности, он отметил:

  • пользователи активно применяют VPN и прокси-серверы;
  • предпринимаются меры для обхода ограничений;
  • попытки блокировок, по его словам, уже приводили к сбоям в работе отдельных сервисов, включая банки.
