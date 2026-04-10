18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.82
559.9
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.04.2026, 14:14

Сколько раз нужно «разводиться» в голове, чтобы сохранить брак

Новости Мира

Психологи объясняют, почему «мысленные разводы» в отношениях могут не разрушать, а, наоборот, укреплять брак, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: ca.pinterest.com

Психологи всё чаще отмечают: устойчивые пары нередко проходят через так называемые «маленькие внутренние разводы». Речь не о реальном разрыве, а о мысленном сценарии, когда человек представляет жизнь без партнёра.

Специалисты считают, что такие размышления становятся своеобразной формой саморефлексии. Они помогают трезво оценить отношения и понять, что действительно удерживает людей вместе.

Как работает эффект «мысленного расставания»

Когда человек мысленно представляет себя вне отношений, он начинает яснее осознавать собственные потребности и эмоциональные дефициты. По словам психологов, во многих случаях проблема оказывается не в партнёре, а в накопленной усталости или бытовом напряжении.

Такие внутренние сценарии позволяют снизить эмоциональное давление и посмотреть на конфликтные ситуации более спокойно. То, что в момент ссоры кажется серьёзной проблемой, при дистанцированном взгляде часто теряет остроту.

Почему это может укреплять брак

Эксперты отмечают, что пары, которые периодически проходят через подобные внутренние размышления, реже доходят до реального разрыва.

Причина в том, что:

  • снижается уровень накопленного раздражения;
  • появляется более трезвое восприятие конфликтов;
  • легче выявляются реальные причины напряжения;
  • возникает понимание необходимости изменений в быту или личных границах.

Иногда такие «внутренние проверки» приводят к важным решениям — например, к необходимости больше личного пространства или пересмотра привычного образа жизни.

Когда мысленный «развод» становится сигналом

Психологи подчёркивают: важно не застревать в фантазиях о расставании, а использовать их как инструмент анализа.

Если после подобных мыслей человек чувствует облегчение — это может быть сигналом о накопленных проблемах, которые требуют обсуждения.

Если же сама идея расставания вызывает тревогу и дискомфорт, это, наоборот, говорит о значимости и устойчивости эмоциональной связи.

Роль честного диалога в отношениях

Специалисты советуют не избегать внутренних переживаний, а при возможности обсуждать их с партнёром. Открытый разговор помогает снизить напряжение и предотвратить недопонимание.

В долгосрочных отношениях подобные эмоциональные «перезагрузки» происходят регулярно и считаются нормальной частью развития пары. Они позволяют обновлять отношения и не застревать в рутине.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь