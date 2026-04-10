Си Цзиньпин сделал заявление о будущем Тайваня

Глава КНР Си Цзиньпин заявил о намерении Пекина продолжать курс на объединение с Тайванем и подчеркнул, что этот вопрос должен оставаться внутренним делом китайского народа.
В Пекине состоялась встреча между генеральным секретарем ЦК КПК и председателем КНР Си Цзиньпин и представителем тайваньской партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь.
Это первые переговоры на столь высоком уровне между двумя политическими силами за последние десять лет. Диалог прошел при участии представителей высшего руководства Китая.
Китайский лидер подтвердил готовность развивать контакты с различными политическими силами Тайваня на основе так называемого «консенсуса 1992 года», который предполагает признание единства Китая при разном его толковании сторонами.
По словам Си Цзиньпина, Пекин намерен:
Он подчеркнул, что будущее отношений должно находиться «в руках самих китайцев».
Отдельное внимание китайский лидер уделил теме сепаратизма.
Си Цзиньпин заявил, что:
По его словам, никакие изменения международной обстановки не способны остановить этот процесс.
Среди приоритетов Пекина также обозначены:
Китайская сторона делает ставку на интеграцию как инструмент сближения.
Представитель партии Чжэн Ливэнь подтвердила, что:
Она также заявила о готовности развивать сотрудничество с Пекином ради стабильного и мирного будущего.
Тайвань фактически управляется собственной администрацией с 1949 года, когда после гражданской войны туда переместилось руководство Гоминьдана во главе с Чан Кайши.
Официальный Пекин рассматривает остров как часть Китая — эту позицию поддерживает большинство стран мира.
