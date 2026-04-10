Си Цзиньпин сделал заявление о будущем Тайваня

Глава КНР Си Цзиньпин заявил о намерении Пекина продолжать курс на объединение с Тайванем и подчеркнул, что этот вопрос должен оставаться внутренним делом китайского народа, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

© Александр Демьянчук/ ТАСС

Переговоры спустя десятилетие

В Пекине состоялась встреча между генеральным секретарем ЦК КПК и председателем КНР Си Цзиньпин и представителем тайваньской партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь.

Это первые переговоры на столь высоком уровне между двумя политическими силами за последние десять лет. Диалог прошел при участии представителей высшего руководства Китая.

Курс на «консенсус 1992 года»

Китайский лидер подтвердил готовность развивать контакты с различными политическими силами Тайваня на основе так называемого «консенсуса 1992 года», который предполагает признание единства Китая при разном его толковании сторонами.

По словам Си Цзиньпина, Пекин намерен:

расширять диалог с политическими партиями и общественными кругами Тайваня

укреплять обмены между берегами Тайваньского пролива

противодействовать идеям независимости острова

Он подчеркнул, что будущее отношений должно находиться «в руках самих китайцев».

Жесткая позиция по вопросу независимости

Отдельное внимание китайский лидер уделил теме сепаратизма.

Си Цзиньпин заявил, что:

сторонники независимости Тайваня являются главной угрозой стабильности в регионе

различия в политических и социальных системах не должны становиться причиной раскола

историческая тенденция к объединению Китая остается неизбежной

По его словам, никакие изменения международной обстановки не способны остановить этот процесс.

Экономика и интеграция

Среди приоритетов Пекина также обозначены:

углубление экономического сотрудничества

расширение гуманитарных и деловых связей

повышение уровня благосостояния жителей по обе стороны пролива

Китайская сторона делает ставку на интеграцию как инструмент сближения.

Позиция Гоминьдана

Представитель партии Чжэн Ливэнь подтвердила, что:

жители материкового Китая и Тайваня принадлежат к одной нации

Гоминьдан придерживается «консенсуса 1992 года»

партия выступает против независимости острова

Она также заявила о готовности развивать сотрудничество с Пекином ради стабильного и мирного будущего.

Исторический контекст

Тайвань фактически управляется собственной администрацией с 1949 года, когда после гражданской войны туда переместилось руководство Гоминьдана во главе с Чан Кайши.

Официальный Пекин рассматривает остров как часть Китая — эту позицию поддерживает большинство стран мира.