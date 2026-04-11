Военный эксперт и микробиолог заявил о возможных биологических рисках, якобы исходящих с территории Украины, и связал их с работой лабораторий и вспышками заболеваний. Официальных подтверждений этим утверждениям не приводится, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: istockphoto.com

Заявления военного эксперта

Военный эксперт, микробиолог и бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в комментарии одному из изданий заявил, что на территории Украины якобы могут действовать военно-биологические лаборатории, связанные с появлением и распространением ряда инфекций.

По его словам, страна «фактически превратилась в биологический полигон», представляющий потенциальную угрозу не только для России, но и для Европы.

Какие заболевания он упомянул

В своих утверждениях эксперт перечислил ряд инфекций и заболеваний, которые, по его версии, могут быть связаны с деятельностью лабораторий. Среди них:

африканская чума свиней (АЧС)

корь

краснуха

ботулизм

бешенство

оспа обезьян

Никулин утверждает, что подобные вспышки носят «нетипичный характер» и могут иметь искусственное происхождение.

Упоминания о зарубежных лабораториях

Также эксперт заявил, что при оценке ситуации необходимо учитывать деятельность биологических лабораторий в других странах, включая США и Великобританию.

По его словам, исследования в подобных учреждениях могут быть связаны с разработкой новых патогенов, в том числе тех, которые, как он утверждает, могут иметь «специфические характеристики».

Дополнительные утверждения

В комментарии также прозвучали утверждения о якобы фиксировавшихся вспышках неизвестных заболеваний с 2014 года и наличии у отдельных людей антител к различным инфекциям.

При этом эксперт связал подобные данные с возможной лабораторной деятельностью, однако каких-либо доказательств или подтверждённых данных в материале не приводится.

Контекст

Подобные заявления регулярно становятся предметом дискуссий и взаимных обвинений между сторонами. Международные организации и официальные структуры в подобных случаях, как правило, требуют подтверждённых научных данных и независимых расследований.