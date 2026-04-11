Температура воды в Каспийском море
11.04.2026, 08:52

День тишины перед Пасхой: традиции и строгие запреты Великой субботы

Новости Мира 0 441

Великая суббота — особый день православного календаря, завершающий Великий пост и предшествующий Пасхе. В 2026 году он приходится на 11 апреля. Этот день наполнен глубоким духовным смыслом, связан с особыми традициями и строгими ограничениями, передаёт Lada.kz.  со ссылкой на sakh.online.

Фото pixabay.com

Дата и значение Великой субботы

В 2026 году Великая суббота приходится на 11 апреля — это последний день Великого поста и канун главного христианского праздника Пасхи, которая отмечается 12 апреля.

Этот день в церковной традиции считается временем тишины и ожидания Воскресения Христа. Он объединяет скорбь по распятию и надежду на грядущее торжество жизни. В богослужениях вспоминаются события снятия тела Иисуса Христа с креста, его пребывание во гробе, а также сошествие в ад и победа над смертью.

Традиции и обычаи

Великая суббота традиционно посвящена молитве, духовному очищению и подготовке к Пасхе. Верующие посещают храмы, где проходят особые богослужения.

В этот день принято:

  • освящать куличи, яйца и другие пасхальные блюда;
  • завершать приготовления к празднику;
  • помогать нуждающимся и заниматься благотворительностью;
  • просить прощения и примиряться с близкими.

Вечером в храмах начинается главное богослужение, которое переходит в пасхальную ночь. Также именно в этот день в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня — один из ключевых символов православной Пасхи.

Что нельзя делать

Великая суббота сопровождается рядом строгих запретов, связанных с духовной сосредоточенностью этого дня.

Считается нежелательным:

  • заниматься тяжелым физическим трудом, уборкой или работой в огороде;
  • устраивать шумные праздники, вечеринки и торжества;
  • ссориться, конфликтовать и использовать грубые слова;
  • заниматься рукоделием и бытовыми делами;
  • употреблять алкоголь и нарушать пост.

Кроме того, до наступления Пасхи не принято употреблять освященные продукты — праздничная трапеза разрешается только после ночной службы.

Особенности питания

Поскольку Великая суббота остается частью Великого поста, в этот день сохраняются ограничения в пище.

Традиционно до богослужения многие верующие воздерживаются от еды, а затем допускается горячая постная пища без добавления растительного масла.

Смысл и современное значение

Священнослужители подчеркивают, что Великая суббота — это прежде всего время внутренней тишины и подготовки к Пасхе. В этот день важно отказаться от суеты, уделить внимание духовной жизни и настроиться на встречу праздника.

Несмотря на наличие бытовых традиций, ключевым остается участие в богослужениях и соблюдение духовного настроя. Именно это помогает верующим осознать глубину предстоящего события — Воскресения Христова.

Комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь