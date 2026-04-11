Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
11.04.2026, 11:15

Как правильно мыть сухофрукты: простой способ убрать грязь, воск и химию

Новости Мира

Сухофрукты считаются полезным продуктом, однако перед употреблением их необходимо тщательно очищать. На поверхности плодов могут оставаться пыль, грязь и следы обработки, включая консерванты и воск. Специалисты объясняют, как правильно мыть сухофрукты, чтобы снизить содержание вредных веществ и при этом сохранить их питательные свойства, передаёт Lada.kz  со ссылкой на hibiny.ru.

Фото pixabay.com

Почему сухофрукты нужно обязательно мыть

Сухофрукты часто проходят промышленную обработку для улучшения внешнего вида и увеличения срока хранения. Из-за этого на их поверхности могут оставаться следы консервантов, включая сернистые соединения, а также воск и пыль.

Даже если продукт выглядит чистым, это не гарантирует отсутствия посторонних веществ, поэтому простого употребления без обработки недостаточно.

Как правильно промывать сухофрукты

Первый этап очистки — промывание под проточной прохладной водой. Это позволяет удалить поверхностную грязь, пыль и часть загрязнений.

После этого рекомендуется замачивание: сухофрукты помещают в емкость с теплой водой и оставляют на некоторое время. Такой способ помогает размягчить остатки загрязнений и частично вывести химические вещества, которые могли использоваться при обработке.

Важно учитывать, что слишком горячая вода может ухудшить структуру плодов и повлиять на их вкус и текстуру.

Дополнительная обработка для более глубокой очистки

После замачивания сухофрукты снова тщательно промывают чистой водой. В некоторых случаях допускается кратковременное ошпаривание кипятком, однако этот метод используют осторожно, чтобы не разрушить полезные вещества.

Также важно не использовать агрессивные химические средства для очистки — достаточно воды и правильной последовательности обработки.

Какие ошибки допускают при мытье сухофруктов

Специалисты отмечают, что одной из распространенных ошибок является отказ от замачивания и ограничение только быстрым ополаскиванием.

Еще одна ошибка — использование слишком горячей воды на первом этапе, что может привести к ухудшению качества продукта.

Кроме того, не рекомендуется длительное воздействие высоких температур, так как это снижает содержание витаминов.

Как сохранить пользу сухофруктов

При правильной обработке сухофрукты сохраняют большую часть своих полезных свойств и остаются безопасными для употребления.

Оптимальным считается сочетание трех этапов: промывание, замачивание и повторное ополаскивание. Такой подход позволяет удалить загрязнения и минимизировать воздействие возможных химических веществ.

Эксперты подчеркивают, что регулярное соблюдение этих правил делает сухофрукты безопасным и полезным продуктом для ежедневного рациона.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь