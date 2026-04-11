Россиянин создал ботинки с крысиными мордами и удивил иностранцев

Российский дизайнер Александр Самохвалов представил необычную обувь с элементами в виде крысиных морд, которая быстро стала вирусной в соцсетях и вызвала бурное обсуждение среди пользователей, включая иностранную аудиторию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Идея необычного дизайна

Российский создатель Александр Самохвалов поделился в социальных сетях процессом разработки нестандартной обуви. В одном из опубликованных роликов он показал, как изначально разработал эскиз ботинок, главным элементом которых стали стилизованные крысиные морды.

Как выглядят ботинки

Готовая модель выполнена из черной кожи и отличается необычным дизайном. Обувь имеет открытую пятку и дополнена выразительными декоративными элементами — ушами и хвостом, которые придают изделию оригинальный и запоминающийся вид.

В описании к публикации автор коротко отметил: «Воплощаю в жизнь эскиз».

Реакция в соцсетях

Видео быстро набрало популярность и собрало сотни тысяч просмотров и более 200 тысяч лайков. Пользователи Instagram активно обсуждали необычную обувь, а среди комментаторов оказались и иностранцы.

Многие из них положительно оценили дизайн и выразили интерес к покупке. В комментариях звучали эмоциональные реакции: пользователи называли обувь «потрясающей», писали, что хотят заказать её «срочно», а некоторые даже обсуждали возможность массового заказа для офисов.

Вирусный эффект

Необычный проект Самохвалова вызвал широкий резонанс в сети, превратив авторскую обувь в вирусный интернет-феномен и привлек внимание международной аудитории.