Названы самые частые причины обид кошек и собак на человека

Ветеринар объяснила, почему кошки и собаки могут вести себя так, будто «обижаются» на хозяев, и какие действия людей чаще всего вызывают у питомцев стресс и недопонимание, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
Ветеринарный врач и эксперт по питанию животных Наталья Колесникова пояснила, что кошки и собаки не испытывают обиду в человеческом понимании. Подобное поведение — это реакция на стресс, непонимание или нарушение границ.
Главная проблема, по словам специалиста, заключается в различии «языка» человека и животных. Люди часто неверно интерпретируют сигналы питомцев, а те, в свою очередь, не понимают намерений хозяев.
Собаки особенно чувствительны к поведению человека и могут реагировать на него перевозбуждением или страхом.
По словам эксперта, поднятая над собакой рука и прямой зрительный контакт могут восприниматься как угроза или доминирование. В природе псовые используют такие сигналы для выяснения отношений, поэтому животное может реагировать рычанием или защитной агрессией.
Отдельная проблема — непоследовательность в воспитании. Если сегодня собаке разрешают прыгать на хозяина в знак радости, а завтра за то же самое ругают, это вызывает у животного дезориентацию.
Специалист подчеркнула, что правила и команды должны быть едиными для всех членов семьи.
Кошки — территориальные животные, которые ценят личное пространство и контроль над средой.
Иногда проблемы с поведением могут быть связаны с состоянием здоровья, поэтому наказания в таких случаях только усиливают стресс.
Эксперт отметила, что даже ласка может восприниматься животным негативно, если она навязчива. Если кошку гладят или берут на руки против её желания, это также становится нарушением границ и вызывает стресс.
Поведение, которое хозяева часто воспринимают как обиду, на самом деле является реакцией на дискомфорт:
По словам специалиста, это не «обида», а попытка животного снизить напряжение и восстановить безопасность.
Большинство конфликтных ситуаций между человеком и питомцем возникает из-за неправильной интерпретации поведения и отсутствия понимания сигналов животного. Последовательность, уважение границ и спокойное взаимодействие помогают снизить стресс у кошек и собак.
