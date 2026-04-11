18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
473.13
554.08
6.13
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.04.2026, 11:52

Названы самые частые причины обид кошек и собак на человека

Новости Мира 0 462

Ветеринар объяснила, почему кошки и собаки могут вести себя так, будто «обижаются» на хозяев, и какие действия людей чаще всего вызывают у питомцев стресс и недопонимание, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: freepik
Фото: freepik

Почему возникает «обида» у питомцев

Ветеринарный врач и эксперт по питанию животных Наталья Колесникова пояснила, что кошки и собаки не испытывают обиду в человеческом понимании. Подобное поведение — это реакция на стресс, непонимание или нарушение границ.

Главная проблема, по словам специалиста, заключается в различии «языка» человека и животных. Люди часто неверно интерпретируют сигналы питомцев, а те, в свою очередь, не понимают намерений хозяев.

Ошибки в общении с собаками

Собаки особенно чувствительны к поведению человека и могут реагировать на него перевозбуждением или страхом.

Основные причины стресса:

  • громкая речь и активная жестикуляция;
  • противоречивые команды и поведение хозяина;
  • попытки гладить сверху по голове;
  • прямой пристальный взгляд в глаза;
  • физическое давление или резкие движения.

По словам эксперта, поднятая над собакой рука и прямой зрительный контакт могут восприниматься как угроза или доминирование. В природе псовые используют такие сигналы для выяснения отношений, поэтому животное может реагировать рычанием или защитной агрессией.

Противоречивое поведение хозяина

Отдельная проблема — непоследовательность в воспитании. Если сегодня собаке разрешают прыгать на хозяина в знак радости, а завтра за то же самое ругают, это вызывает у животного дезориентацию.

Специалист подчеркнула, что правила и команды должны быть едиными для всех членов семьи.

Почему «обижаются» кошки

Кошки — территориальные животные, которые ценят личное пространство и контроль над средой.

Частые причины стрессового поведения:

  • нарушение границ территории;
  • наказание за метки или туалет вне лотка;
  • навязчивая ласка и удерживание на руках;
  • игнорирование сигналов дискомфорта.

Иногда проблемы с поведением могут быть связаны с состоянием здоровья, поэтому наказания в таких случаях только усиливают стресс.

Как люди могут «перегружать» кошек

Эксперт отметила, что даже ласка может восприниматься животным негативно, если она навязчива. Если кошку гладят или берут на руки против её желания, это также становится нарушением границ и вызывает стресс.

Как питомцы показывают стресс и «обиду»

Поведение, которое хозяева часто воспринимают как обиду, на самом деле является реакцией на дискомфорт:

  • избегание контакта;
  • демонстративное игнорирование;
  • уход в укромные места;
  • снижение аппетита;
  • повышенное вылизывание;
  • апатичное состояние.

По словам специалиста, это не «обида», а попытка животного снизить напряжение и восстановить безопасность.

Вывод

Большинство конфликтных ситуаций между человеком и питомцем возникает из-за неправильной интерпретации поведения и отсутствия понимания сигналов животного. Последовательность, уважение границ и спокойное взаимодействие помогают снизить стресс у кошек и собак.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

